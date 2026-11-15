إصابة ستة يمنيين جراء قصف مدفعي وعمليات قنص لميليشيا ‏الحوثي في تعز

عدن-سانا
أُصيب ستة يمنيين، بينهم طفلان وامرأتان، اليوم الأحد، جراء قصف مدفعي وعمليات قنص نفذتها ميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مكتب شؤون الحصار في المحافظة قوله في بيان: “إن قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثي سقطت بالقرب من منزل في منطقة الزهراء، ما أسفر عن إصابة طفلين شقيقين ووالدتهما بشظايا”.
وأضاف البيان، أن امرأة أُصيبت برصاص قناصة الميليشيا في قرية القحفة، فيما أُصيب شاب برصاص الميليشيا في منطقة السجن بالجبلين، وأُصيب شخص آخر بشظايا جراء قصف مدفعي استهدف منطقة الجبيلة.
وكان ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح، مساء أمس السبت، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.