إصابة ستة يمنيين جراء قصف مدفعي وعمليات قنص لميليشيا ‏الحوثي في تعز

عدن-سانا‏

أُصيب ستة يمنيين، بينهم طفلان وامرأتان، اليوم ‏الأحد، جراء قصف مدفعي وعمليات قنص نفذتها ‏ميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة تعز جنوب ‏غرب اليمن.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مكتب شؤون ‏الحصار في المحافظة قوله في بيان: “إن قذيفة مدفعية ‏أطلقتها ميليشيا الحوثي سقطت بالقرب من منزل في ‏منطقة الزهراء، ما أسفر عن إصابة طفلين شقيقين ‏ووالدتهما بشظايا”.‏

وأضاف البيان، أن امرأة أُصيبت برصاص قناصة ‏الميليشيا في قرية القحفة، فيما أُصيب شاب برصاص ‏الميليشيا في منطقة السجن بالجبلين، وأُصيب شخص ‏آخر بشظايا جراء قصف مدفعي استهدف منطقة ‏الجبيلة.‏

وكان ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح، مساء أمس ‏السبت، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا ‏الحوثي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ‏شمال شرق اليمن.‏