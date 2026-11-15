التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان نشر عبر منصة “إكس”: “إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة الرياض، داعياً السكان إلى اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين ‏بالمنطقة الشرقية في المملكة.