طرابلس-سانا
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال داغفين أندرسون، دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وتطويرها، بما يعزز جهوزيتها في حماية السيادة الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية، السبت، أن الجانبين تناولا خلال مباحثاتهما في طرابلس سبل توسيع التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، إلى جانب الاستعدادات الجارية للتمرين العسكري “فلينتلوك 2027″، بمشاركة عناصر من المؤسسات العسكرية في مختلف أنحاء ليبيا.
ويأتي اللقاء في إطار استمرار التنسيق والتشاور بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، ودعم الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وتعزيز الاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا أكدت في آب الماضي التزام الولايات المتحدة بدعم جهود توحيد المؤسسات العسكرية في البلاد، مشيرة إلى أن التواصل الأمريكي مع أفراد القوات الجوية الليبية من مختلف أنحاء البلاد، يبرز التزام واشنطن المستمر بدعم الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات العسكرية وتأهيلها.
مباحثات ليبية أمريكية لتوحيد المؤسسة العسكرية وتطويرها
طرابلس-سانا