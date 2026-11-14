مباحثات ليبية أمريكية لتوحيد المؤسسة العسكرية وتطويرها

‏ ‏طرابلس-سانا‏

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة مع قائد القيادة ‏العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال داغفين أندرسون، دعم جهود توحيد المؤسسة ‏العسكرية، وتطويرها، بما يعزز جهوزيتها في حماية السيادة الوطنية وترسيخ الأمن ‏والاستقرار.‏

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وذكرت وكالة الأنباء الليبية، السبت، أن الجانبين تناولا خلال مباحثاتهما في طرابلس سبل توسيع ‏التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات ‏الأمنية المشتركة، إلى جانب الاستعدادات الجارية للتمرين العسكري “فلينتلوك 2027″، ‏بمشاركة عناصر من المؤسسات العسكرية في مختلف أنحاء ليبيا.‏

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ويأتي اللقاء في إطار استمرار التنسيق والتشاور بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، ‏ودعم الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وتعزيز الاستقرار ‏في ليبيا والمنطقة.‏

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وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا أكدت في آب الماضي التزام الولايات المتحدة بدعم ‏جهود توحيد المؤسسات العسكرية في البلاد، مشيرة إلى أن التواصل الأمريكي مع أفراد ‏القوات الجوية الليبية من مختلف أنحاء البلاد، يبرز التزام واشنطن المستمر بدعم الجهود ‏الليبية لتوحيد المؤسسات العسكرية وتأهيلها.‏