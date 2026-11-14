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مصرع 6 جنود فيتناميين خلال تدريبات عسكرية

download 5 مصرع 6 جنود فيتناميين خلال تدريبات عسكرية
لقي 6 حنود فيتنام مصرعهم إثر غرق مدرعة برمائية-شبكة المدينة

‏ ‏هانوي-سانا‏
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لقي 6 جنود فيتناميين مصرعهم، إثر غرق مدرعة برمائية خلال ‏تدريبات عسكرية في مقاطعة باك نينه شمالي البلاد.‏
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وأوضحت وزارة الدفاع الفيتنامية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الحادث وقع ‏يوم الخميس الماضي في أحد ميادين التدريب، بعد تعرض المدرعة لعطل أثناء ‏تدريبات الاستعداد القتالي، ما أدى إلى غرقها ووفاة أفراد طاقمها الستة.‏
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وكان 12 جندياً فيتنامياً قتلوا في كانون الأول عام 2024، جراء انفجار عرضي ‏أثناء مناورات قتالية بمقاطعة دونغ ناي جنوبي فيتنام، في واحد من أخطر الحوادث ‏التدريبية العسكرية في البلاد.‏

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