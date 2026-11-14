هانوي-سانا
لقي 6 جنود فيتناميين مصرعهم، إثر غرق مدرعة برمائية خلال تدريبات عسكرية في مقاطعة باك نينه شمالي البلاد.
وأوضحت وزارة الدفاع الفيتنامية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الحادث وقع يوم الخميس الماضي في أحد ميادين التدريب، بعد تعرض المدرعة لعطل أثناء تدريبات الاستعداد القتالي، ما أدى إلى غرقها ووفاة أفراد طاقمها الستة.
وكان 12 جندياً فيتنامياً قتلوا في كانون الأول عام 2024، جراء انفجار عرضي أثناء مناورات قتالية بمقاطعة دونغ ناي جنوبي فيتنام، في واحد من أخطر الحوادث التدريبية العسكرية في البلاد.
مصرع 6 جنود فيتناميين خلال تدريبات عسكرية
هانوي-سانا