سلام: لبنان منفتح على قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب

بيروت-سانا
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، انفتاح بلاده على التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة للتوصل إلى قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب، ويحفظ احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سلام قوله خلال لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد: إن قرار استمرار الدور الدولي في الجنوب يتطلب التشديد على وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود الدولية المعترف بها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
وجدّد سلام التأكيد على ضرورة تفادي أي فراغ دولي في الجنوب في مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مشدداً على حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي بتفويض عن مجلس الأمن، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار ودعم تنفيذ القرار 1701.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون بحث خلال لقائه مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان في ظل اقتراب انتهاء ولاية “اليونيفيل”، مؤكداً ضرورة تجنب أي فراغ أمني أو مؤسساتي في المنطقة.