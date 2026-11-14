سلام: لبنان منفتح على قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب

بيروت-سانا‏

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، انفتاح بلاده على التشاور ‏مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة للتوصل إلى قرار جديد يضمن ‏استمرار الدور الدولي في الجنوب، ويحفظ احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سلام قوله خلال لقائه نائبة الأمين العام ‏للأمم المتحدة أمينة محمد: إن قرار استمرار الدور الدولي في الجنوب يتطلب التشديد ‏على وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة حتى ‏الحدود الدولية المعترف بها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبسط سلطة الدولة ‏اللبنانية على كامل أراضيها.‏

وجدّد سلام التأكيد على ضرورة تفادي أي فراغ دولي في الجنوب في مرحلة ما بعد ‏انتهاء مهام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مشدداً على حاجة لبنان ‏إلى استمرار وجود دولي بتفويض عن مجلس الأمن، بما يسهم في الحفاظ على ‏الاستقرار ودعم تنفيذ القرار 1701.‏

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون بحث خلال لقائه مع نائبة الأمين العام للأمم ‏المتحدة، في وقت سابق اليوم، مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان في ظل اقتراب ‏انتهاء ولاية “اليونيفيل”، مؤكداً ضرورة تجنب أي فراغ أمني أو مؤسساتي في ‏المنطقة.‏