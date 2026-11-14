مقتل عاملين وفقدان اثنين بانفجار منجم وسط كولومبيا

بوغوتا-سانا

أعلنت السلطات الكولومبية، اليوم السبت، مقتل عاملين اثنين وفقدان اثنين آخرين، جراء انفجار ناجم عن تسرب غاز الميثان في منجم بمنطقة تشيتا في مقاطعة بوياكا وسط كولومبيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الوكالة الوطنية للتعدين في كولومبيا قولها في بيان: “إن أربعة عمال كانوا داخل المنجم لحظة وقوع الانفجار”، مشيرة إلى أن الانهيار الذي أعقبه يعرقل جهود فرق الإنقاذ في الوصول إلى المناطق المتضررة.

وأضافت الوكالة أن فرق الطوارئ تواصل عمليات البحث والإنقاذ لتحديد مصير العاملين المفقودين، مؤكدة أن المنجم مسجل أصولاً لدى الجهات المختصة، من دون الكشف عن هوية الشركة المشغلة أو طبيعة المعدن المستخرج منه.

من جهته، قال حاكم المقاطعة كارلوس أمايا إنه يتابع جهود الاستجابة للحادث وتحديد أسبابه، فيما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة التي بثتها وسائل إعلام كولومبية تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود عقب الانفجار.

وكانت الوكالة الوطنية للتعدين حذرت في مناسبات سابقة من مخاطر تراكم الغازات والغبار في مناجم الفحم، لما يشكله ذلك من بيئة ملائمة لوقوع الانفجارات والحوادث التي تهدد سلامة العاملين.

وتشهد مناطق وسط كولومبيا حوادث تعدين متكررة، ولا سيما في المناطق التي تنتشر فيها المناجم الصغيرة لاستخراج الفحم والزمرد.