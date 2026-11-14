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رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر ‏الطبي في غزة

01 25 رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر ‏الطبي في غزة
شعار رابطة العالم الإسلامي- مكة المكرمة

مكة المكرمة-سانا‏

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة، اليوم السبت، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي ‏في قطاع غزة واستهدافه النازحين في قطاع غزة، مستنكراً استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة ‏على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء والإمدادات الطبية إلى القطاع.‏

وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان ‏على منصة إكس، بالانتهاكاتِ الإسرائيلية المرفوضةِ والمُدانةِ التي تُفاقِم الكارثة الإنسانية في قطاع ‏غزة، وتمثِّل انتهاكاً لكلِّ القِيَم الدِّينية والقوانين والأعراف الدَّولية والإنسانية، وتَقويضاً لكلّ جُهود ‏السّلام، بما فيها الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.‏

وشدَّد العيسى على ضرورةِ اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الوقف ‏الفوري لكل الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة.‏

وكانت قوات الاحتلال أقدمت أمس الأول الخميس، على ‏استهداف مبنى ‏العمليات الجراحية في ‏مجمع ناصر الطبي في ‏غزة، ما أسفر عن مقتل ستة من الطواقم الصحية ‏والمرضى ‏والمرافقين، ‏وإصابة أكثر من 20 آخرين‌‏.‏

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