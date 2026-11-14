رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر ‏الطبي في غزة

مكة المكرمة-سانا
أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة، اليوم السبت، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة واستهدافه النازحين في قطاع غزة، مستنكراً استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء والإمدادات الطبية إلى القطاع.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان على منصة إكس، بالانتهاكاتِ الإسرائيلية المرفوضةِ والمُدانةِ التي تُفاقِم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتمثِّل انتهاكاً لكلِّ القِيَم الدِّينية والقوانين والأعراف الدَّولية والإنسانية، وتَقويضاً لكلّ جُهود السّلام، بما فيها الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشدَّد العيسى على ضرورةِ اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الوقف الفوري لكل الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة.
وكانت قوات الاحتلال أقدمت أمس الأول الخميس، على استهداف مبنى العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي في غزة، ما أسفر عن مقتل ستة من الطواقم الصحية والمرضى والمرافقين، وإصابة أكثر من 20 آخرين.