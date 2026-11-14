سنتكوم: نقل أكثر من 1.7 مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز بحماية أمريكية

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم السبت نقل أكثر من 1.7 مليار برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز من قبل دول الخليج العربي، تحت حماية القوات الأمريكية، في ظل استمرار الدوريات الجوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت “سنتكوم” في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “إن طائرات مقاتلة من طراز ”إف-16” تابعة للقوات الجوية الأمريكية تنفذ دوريات فوق المياه الإقليمية في المنطقة”، مشيرة إلى أن عمليات نقل النفط عبر مضيق هرمز جرت بدعم وحماية أمريكيين.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أن أكثر من 3 آلاف سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بنجاح، بدعم من القوات الأمريكية خلال الأشهر الستة الماضية.
وكان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز، قبل أن يتعرض لحصار جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.