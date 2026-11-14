سنتكوم: نقل أكثر من 1.7 مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز بحماية أمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم السبت نقل أكثر من 1.7 مليار ‏برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز من قبل دول الخليج العربي، تحت حماية ‏القوات الأمريكية، في ظل استمرار الدوريات الجوية الأمريكية في منطقة الشرق ‏الأوسط.‏

وقالت “سنتكوم” في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “إن طائرات مقاتلة من طراز ‌‏”إف-16” تابعة للقوات الجوية الأمريكية تنفذ دوريات فوق المياه الإقليمية في ‏المنطقة”، مشيرة إلى أن عمليات نقل النفط عبر مضيق هرمز جرت بدعم وحماية ‏أمريكيين.‏

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، ‏أن أكثر من 3 آلاف سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بنجاح، بدعم من القوات ‏الأمريكية خلال الأشهر الستة الماضية.‏

وكان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال يمر عبر ‏مضيق هرمز، قبل أن يتعرض لحصار جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية.‏