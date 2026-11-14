مسؤول أممي يدعو واشنطن وطهران للسماح بعبور الأسمدة عبر هرمز

أنطاليا-سانا

دعا منسق فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بمضيق هرمز جورجي مورييرا دا سيلفا، الولايات المتحدة وإيران إلى السماح فوراً باستئناف حركة عبور الأسمدة عبر المضيق، دون انتظار التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، محذراً من تداعيات استمرار القيود على الأمن الغذائي في الدول النامية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مورييرا دا سيلفا قوله، اليوم السبت، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب31” بمدينة أنطاليا التركية: إن البلدين عليهما مواصلة مفاوضاتهما للتوصل إلى اتفاق شامل، لكن ذلك ينبغي ألا يحول دون تطبيق حل استثنائي ومحدود ومؤقت للأسمدة على الفور.

وأوضح المسؤول الأممي أن نحو ثلث الإمدادات العالمية من الأسمدة الصناعية كان يمر عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أسعار معظم أنواع الأسمدة ارتفعت بنسبة 30 بالمئة جراء الأزمة، ما انعكس سلباً على دول تعتمد على الاستيراد، ولا سيما في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، حيث تضاعفت أسعار المواد الغذائية في بعض الحالات، وخاصة في السودان.

تحذيرات من تفاقم انعدام الأمن الغذائي

وحذر مورييرا دا سيلفا من أن استمرار الأزمة وتهديد مواسم البذار قد يؤدي إلى وقوع 45 مليون شخص في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي، ودفع 30 مليوناً آخرين إلى الفقر، مشدداً على أن تداعيات الأزمة على الدول الأكثر ضعفاً لا تحظى بالاهتمام الكافي.

وأشار إلى أن استئناف حركة عبور الأسمدة يتطلب مرور خمس سفن محملة بها يومياً، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة وضعت آلية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال سبعة إلى عشرة أيام، إلا أن تنفيذها لا يزال يواجه غياب الإرادة السياسية، رغم تزايد دعم دول الجنوب العالمي لها.

وأكد مورييرا دا سيلفا ، أن الآلية التي يعمل عليها فريق الأمم المتحدة لا تهدف إلى أن تحل محل حرية الملاحة، بل إلى ضمان عبور شحنات الأسمدة بسرعة إلى حين التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

يُذكر أن مضيق هرمز يعد ممراً استراتيجياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة والأسمدة، وقد أدى تقييد حركة الملاحة فيه إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والمواد الأساسية، ما يفاقم الضغوط الاقتصادية والغذائية على الدول المستوردة.