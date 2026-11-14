القوات اليمنية تنفذ 723 غارة وعملية استهداف ضد مواقع ‏ميليشيا الحوثي

عدن-سانا‏

أكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار تنفيذ مهامها ضمن عملية ‌‏”فجر اليمن” دفاعاً عن الشعب اليمني ومقدراته، ومواجهة ‏خطر ميليشيا الحوثي وتهديدها لأمن الملاحة وممرات التجارة ‏العالمية‎.‎

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد ماجد النزيلي ‏في تدوينة على “إكس” اليوم السبت: إنه خلال الساعات الماضية، ‏نفذت القوات 723 غارة وعملية استهداف، شملت 37 غارة ‏بالطيران الحربي، و56 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و89 ‏بالراجمات، و541 بمدفعية الميدان، طالت مواقع ميليشيا ‏الحوثي وتجمعاتها وتحصيناتها ومرابض نيرانها وآلياتها ‏ووسائلها القتالية‎.‎

ووفق الناطق، تواصل القوات في تعز مسنودةً بالمقاومة ‏الشعبية، خوض المواجهات ضد عناصر الميليشيا واستهداف ‏قدراتها العسكرية، مع الحرص على تجنيب المدنيين والأعيان ‏المدنية أضرار العمليات، وقصر الاستهداف على الأهداف ‏العسكرية المشروعة‎.‎

وفي جبهات مأرب والجوف، تعاملت، حسب النزيلي، وحدات ‏من القوات مع هجمات ميليشيا الحوثي وتحركاتها، واستهدفت ‏مواقعها وتجمعاتها ووسائلها القتالية، بينما تواصل قوات أخرى ‏في بقية الجبهات أداء مهامهم والتعامل مع مصادر التهديد‎.‎

وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تواصل قوات من ‏المنطقة العسكرية الرابعة، ودرع الوطن، وألوية العمالقة، ‏والمقاومة الوطنية، التعامل مع الميليشيا وتحركاتها، مع مراعاة ‏حماية السكان واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من آثار ‏المواجهات على المناطق المدنية‎.‎

وأسفرت العمليات، وفق التقديرات الميدانية الأولية، عن مقتل ‏وإصابة نحو 321 من قيادات الميليشيا وعناصرها، وتدمير ‏وإعطاب نحو 117 عربة وآلية ومعدة تستخدمها لأغراض ‏عسكرية‎.‎

وكانت القوات اليمنية أطلقت في الخامس من تشرين الأول ‏الماضي عملية “فجر اليمن”، لحماية المواطنين ودرء خطر ‏ميليشيا الحوثي عن اليمن وأمن الملاحة في مضيق باب المندب ‏وممرات التجارة العالمية، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي، ‏وفي مقدمته القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واتخاذ ‏الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية‎.‎