القوات اليمنية تنفذ 723 غارة وعملية استهداف ضد مواقع ‏ميليشيا الحوثي

عدن-سانا
أكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار تنفيذ مهامها ضمن عملية ”فجر اليمن” دفاعاً عن الشعب اليمني ومقدراته، ومواجهة خطر ميليشيا الحوثي وتهديدها لأمن الملاحة وممرات التجارة العالمية.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد ماجد النزيلي في تدوينة على “إكس” اليوم السبت: إنه خلال الساعات الماضية، نفذت القوات 723 غارة وعملية استهداف، شملت 37 غارة بالطيران الحربي، و56 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و89 بالراجمات، و541 بمدفعية الميدان، طالت مواقع ميليشيا الحوثي وتجمعاتها وتحصيناتها ومرابض نيرانها وآلياتها ووسائلها القتالية.
ووفق الناطق، تواصل القوات في تعز مسنودةً بالمقاومة الشعبية، خوض المواجهات ضد عناصر الميليشيا واستهداف قدراتها العسكرية، مع الحرص على تجنيب المدنيين والأعيان المدنية أضرار العمليات، وقصر الاستهداف على الأهداف العسكرية المشروعة.
وفي جبهات مأرب والجوف، تعاملت، حسب النزيلي، وحدات من القوات مع هجمات ميليشيا الحوثي وتحركاتها، واستهدفت مواقعها وتجمعاتها ووسائلها القتالية، بينما تواصل قوات أخرى في بقية الجبهات أداء مهامهم والتعامل مع مصادر التهديد.
وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تواصل قوات من المنطقة العسكرية الرابعة، ودرع الوطن، وألوية العمالقة، والمقاومة الوطنية، التعامل مع الميليشيا وتحركاتها، مع مراعاة حماية السكان واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من آثار المواجهات على المناطق المدنية.
وأسفرت العمليات، وفق التقديرات الميدانية الأولية، عن مقتل وإصابة نحو 321 من قيادات الميليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب نحو 117 عربة وآلية ومعدة تستخدمها لأغراض عسكرية.
وكانت القوات اليمنية أطلقت في الخامس من تشرين الأول الماضي عملية “فجر اليمن”، لحماية المواطنين ودرء خطر ميليشيا الحوثي عن اليمن وأمن الملاحة في مضيق باب المندب وممرات التجارة العالمية، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي، وفي مقدمته القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.