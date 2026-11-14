الكرملين: قمة ثلاثية بين بوتين وبينغ وترامب في الصين

موسكو-سانا

أعلن الكرملين التوصل إلى اتفاق لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيريه الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب، في الـ 19 من تشرين الثاني الجاري.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله اليوم السبت: إنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثلاثي في مدينة شنزين الصينية، بالتزامن مع أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”.

وكان سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، مراد بيردييف، أعرب في وقت سابق اليوم عن ترحيب موسكو بعقد لقاء يجمع قادة الدول الثلاث على هامش القمة، معتبراً أن مثل هذا الاجتماع سيكون منطقياً ومرحباً به.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة شنزين الصينية يومي الـ 18 والـ 19 من تشرين الثاني الجاري قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، فيما سبق أن أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن احتمال عقد اجتماع بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة كان قيد الدراسة.