الجامعة العربية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر ‏الطبي في غزة

القاهرة-سانا
أدانت جامعة الدول العربية استهداف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات وضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية.
وقالت الجامعة في بيان على منصة “إكس” اليوم السبت: إن استهداف مجمع ناصر الطبي يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتصعيداً يهدد حياة المدنيين ويقوض الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.
وحذرت الجامعة من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بما يشمل استهداف المدنيين والمنشآت الطبية ومراكز الإيواء وخيام النازحين، فضلاً عن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدد بإعادة القطاع إلى دوامة العنف والتصعيد، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار.
وطالبت الجامعة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، وضمان الحماية الكاملة للمستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والطبية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أداء مهامها بحرية وأمان ودون عوائق.
وكانت قوات الاحتلال أقدمت أمس الأول الخميس، على استهداف مبنى العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي في غزة، ما أسفر عن مقتل ستة من الطواقم الصحية والمرضى والمرافقين، وإصابة أكثر من 20 آخرين.