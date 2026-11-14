الجامعة العربية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر ‏الطبي في غزة

القاهرة-سانا‌‎

أدانت جامعة الدول العربية استهداف مجمع ناصر الطبي في ‏مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي ‏ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات ‏وضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية‎.‎

وقالت الجامعة في بيان على منصة “إكس” اليوم السبت: إن ‏استهداف مجمع ناصر الطبي يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ‏الإنساني، وتصعيداً يهدد حياة المدنيين ويقوض الجهود المبذولة ‏لتثبيت وقف إطلاق النار، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية ‏التي يعيشها قطاع غزة‎.

وحذرت الجامعة من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ‏بحق الشعب الفلسطيني، بما يشمل استهداف المدنيين والمنشآت ‏الطبية ومراكز الإيواء وخيام النازحين، فضلاً عن القيود ‏المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ‏مؤكدة أن هذه الممارسات تهدد بإعادة القطاع إلى دوامة العنف ‏والتصعيد، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ‏استعادة الأمن والاستقرار‎.‎

وطالبت الجامعة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل ‏مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة ‏وعاجلة لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، وضمان الحماية ‏الكاملة للمستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية، ورفع ‏القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والطبية، ‏وتمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وفي ‏مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ‌‏(الأونروا)، من أداء مهامها بحرية وأمان ودون عوائق‎.‎

وكانت قوات الاحتلال أقدمت أمس الأول الخميس، على ‏استهداف مبنى ‏العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي في ‏غزة، ما أسفر عن مقتل ستة من الطواقم الصحية ‏والمرضى ‏والمرافقين، وإصابة أكثر من 20 آخرين‎.