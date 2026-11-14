وزير النقل الأمريكي: عودة حركة الطيران تدريجياً الى ‏طبيعتها منذ الصباح‏

واشنطن-سانا
أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي عودة حركة الطيران تدريجياً إلى طبيعتها في الولايات المتحدة، منذ الصباح وذلك بعد الاضطرابات التي شهدتها المطارات الأمريكية نتيجة عطل في أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية، مشيراً الى استمرار بعض التأخيرات وإلغاء الرحلات خلال عملية استعادة انتظام حركة الطيران.
وقال دافي في منشور على منصة “إكس” اليوم السبت: إن الطائرات بدأت تتحرك مجدداً وتتجه إلى مدارج الإقلاع وتستأنف رحلاتها، مؤكداً أن الطيران آمن، والوزارة على تواصل وثيق مع شركات الطيران لدعم عملية التعافي.
وأوضح أن شركات الطيران تعمل على إعادة جدولة الرحلات وتوزيع الطائرات وأطقم الطيران وفقاً للاحتياجات، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في إعادة المسافرين إلى منازلهم وعائلاتهم بأمان وفي أسرع وقت ممكن.
وأشاد دافي بجهود مراقبي الحركة الجوية والطيارين وأطقم الطيران، مثمناً عملهم المتواصل ومهنيتهم في التعامل مع الاضطرابات.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم، إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تعليق الرحلات في جميع مطارات البلاد لساعات، إثر عطل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وسط تأكيدات رسمية بعدم وجود مؤشرات على هجوم إلكتروني.