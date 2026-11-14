وزير النقل الأمريكي: عودة حركة الطيران تدريجياً الى ‏طبيعتها منذ الصباح‏

واشنطن-سانا‏

أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي عودة ‏حركة الطيران تدريجياً إلى طبيعتها في الولايات ‏المتحدة، منذ الصباح وذلك بعد الاضطرابات التي شهدتها المطارات ‏الأمريكية نتيجة عطل في أنظمة الاتصالات والمراقبة ‏الجوية، مشيراً الى استمرار بعض التأخيرات وإلغاء ‏الرحلات خلال عملية استعادة انتظام حركة الطيران‎.‎

وقال دافي في منشور على منصة “إكس” اليوم السبت: ‏إن الطائرات بدأت تتحرك مجدداً وتتجه إلى مدارج ‏الإقلاع وتستأنف رحلاتها، مؤكداً أن الطيران آمن، ‏والوزارة على تواصل وثيق مع شركات الطيران لدعم ‏عملية التعافي‎.‎

وأوضح أن شركات الطيران تعمل على إعادة جدولة ‏الرحلات وتوزيع الطائرات وأطقم الطيران وفقاً ‏للاحتياجات، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في إعادة ‏المسافرين إلى منازلهم وعائلاتهم بأمان وفي أسرع وقت ‏ممكن‎.‎

وأشاد دافي بجهود مراقبي الحركة الجوية والطيارين ‏وأطقم الطيران، مثمناً عملهم المتواصل ومهنيتهم في ‏التعامل مع الاضطرابات‎.‎

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم، ‏إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الجوية، بعد ‏تعليق ‏الرحلات في جميع مطارات البلاد لساعات، إثر ‏عطل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وسط تأكيدات ‏رسمية بعدم وجود ‏مؤشرات على هجوم إلكتروني‎.‎