18 دولة عربية وإسلامية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في غزة

الدوحة-سانا

أدانت 18 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك اليوم السبت، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين من المرضى وأفراد الطواقم الطبية، مؤكدة أن استهداف المنشآت الصحية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في منشور على منصة “إكس”: إن وزراء خارجية الدول الـ 18 أكدوا في البيان، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين الفلسطينيين، بما فيها استهداف خيام النازحين ومراكز إيوائهم، تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما فيها الخيام والمنازل المتنقلة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، محذرين من تفاقم الكارثة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية ونقص المأوى، ولا سيما ما يهدد حياة الأطفال والرضع.

ودعا البيان إسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والوفاء الفوري والكامل بتعهداتها بموجب اتفاق شرم الشيخ والخطة الشاملة للرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية، وإيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق.

وشدد على ضرورة السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها، وإدخال مستلزمات الإيواء ومعدات التعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مؤكداً أن تنفيذ الالتزامات الإنسانية للمرحلة الأولى من الاتفاق يجب ألا يخضع لأي شروط سياسية أو أمنية أو يرتبط بالتقدم في المراحل اللاحقة.

ودعا البيان الولايات المتحدة ومجلس السلام إلى تكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل التزاماتها ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات ويعزز وقف إطلاق النار.

وأكد الوزراء عزمهم مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لترسيخ وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحل الخطة وزيادة المساعدات الإنسانية، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت أمس الأول الخميس، على استهداف مبنى ‏العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي في غزة، ما أسفر عن مقتل ستة من الطواقم الصحية ‏والمرضى والمرافقين، وإصابة أكثر من 20 آخرين.