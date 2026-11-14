مركز حقوقي يمني: مقتل وإصابة 136 مدنياً جراء اعتداءات ميليشيا ‏الحوثي في تعز

‏عدن-سانا‏

وثق مركز تعز الحقوقي في اليمن مقتل وإصابة 136 مدنياً، ‏جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي في محافظة تعز، خلال الفترة ‏الممتدة من الأول حتى الـ 12 من تشرين الثاني الجاري‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المركز قوله في تقرير ‏اليوم السبت: إن حصيلة الضحايا بلغت 51 قتيلاً، بينهم 13 ‏طفلاً وثلاث نساء، و85 مصاباً، بينهم 30 طفلاً و16 امرأة، ‏نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي وعمليات القنص وإطلاق ‏النار وزراعة الألغام، إضافة إلى حوادث أخرى مرتبطة ‏باعتداءات ميليشيا الحوثي في مديريات محافظة تعز‎.‎

وأوضح التقرير أن المحافظة شهدت خلال الفترة ذاتها ثلاث ‏مجازر في سوق النجد بمديرية المسراخ، وقرية الأثاور بمديرية ‏حيفان، وسوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية، أسفرت عن ‏مقتل 43 مدنياً وإصابة 30 آخرين، جراء استهداف مناطق ‏مدنية مكتظة بالسكان والمتسوقين‎.‎

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شملت أيضاً اختطاف عاملين ‏في القطاعين الصحي والتربوي، ومواطنين، واقتحام المنازل ‏وتفجير بعضها وإلحاق أضرار بأخرى، والاستيلاء على ‏ممتلكات ومرافق صحية وتعليمية ودينية واجتماعية وتجارية، ‏فضلاً عن استهداف سيارة إسعاف أثناء نقل أحد المصابين في ‏مديرية صبر الموادم‎.‎

ودعا المركز في تقريره الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات ‏الحقوقية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين، وفتح تحقيق ‏مستقل وشفاف في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها‎.‎

وكانت أُصيبت امرأة يمنية في وقت سابق اليوم، برصاص ‏ميليشيا الحوثي في قرية القحفة بجبهة الأقروض، جنوب شرق ‏محافظة تعز.‏