مركز حقوقي يمني: مقتل وإصابة 136 مدنياً جراء اعتداءات ميليشيا ‏الحوثي في تعز

عدن-سانا
وثق مركز تعز الحقوقي في اليمن مقتل وإصابة 136 مدنياً، جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي في محافظة تعز، خلال الفترة الممتدة من الأول حتى الـ 12 من تشرين الثاني الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المركز قوله في تقرير اليوم السبت: إن حصيلة الضحايا بلغت 51 قتيلاً، بينهم 13 طفلاً وثلاث نساء، و85 مصاباً، بينهم 30 طفلاً و16 امرأة، نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي وعمليات القنص وإطلاق النار وزراعة الألغام، إضافة إلى حوادث أخرى مرتبطة باعتداءات ميليشيا الحوثي في مديريات محافظة تعز.
وأوضح التقرير أن المحافظة شهدت خلال الفترة ذاتها ثلاث مجازر في سوق النجد بمديرية المسراخ، وقرية الأثاور بمديرية حيفان، وسوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية، أسفرت عن مقتل 43 مدنياً وإصابة 30 آخرين، جراء استهداف مناطق مدنية مكتظة بالسكان والمتسوقين.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شملت أيضاً اختطاف عاملين في القطاعين الصحي والتربوي، ومواطنين، واقتحام المنازل وتفجير بعضها وإلحاق أضرار بأخرى، والاستيلاء على ممتلكات ومرافق صحية وتعليمية ودينية واجتماعية وتجارية، فضلاً عن استهداف سيارة إسعاف أثناء نقل أحد المصابين في مديرية صبر الموادم.
ودعا المركز في تقريره الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكانت أُصيبت امرأة يمنية في وقت سابق اليوم، برصاص ميليشيا الحوثي في قرية القحفة بجبهة الأقروض، جنوب شرق محافظة تعز.