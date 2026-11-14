الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة

بروكسل-سانا‏

جدَّد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، مطالبته إسرائيل بالسماح الفوري وغير المقيّد ‏بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية، في ‏ظل تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة الفيضانات والظروف الشتوية القاسية.‏

وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان ‏نشره موقع مجلس الاتحاد: إن الفيضانات والظروف الجوية القاسية تزيد من معاناة ‏سكان القطاع، الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة.‏

قلق أوروبي إزاء استهداف المنشآت الطبية

وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مجمع ناصر ‏الطبي، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية ‏والكوادر والمنشآت الطبية.‏

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، ‏وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها غير الحكومية، من أداء ‏مهامها من دون عوائق.‏

وأشار البيان إلى استمرار الضربات العسكرية ونقص المواد الأساسية، ولا سيما ‏المأوى والأدوية والمعدات الطبية، نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات.‏

تأكيد الالتزام بحل الدولتين

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين، داعياً جميع الأطراف إلى تنفيذ قرار ‏مجلس الأمن الدولي رقم 2803 من دون تأخير، والالتزام بقرارات المجلس والمبادئ ‏السياسية والقانونية الدولية، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.‏

وفي سياق الأزمة الإنسانية، توفي رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر، أمس الجمعة، ‏نتيجة الانخفاض الحاد في درجة حرارة جسمه بمدينة خان يونس جنوب القطاع، في ‏أول حالة وفاة تُسجّل بسبب البرد خلال فصل الشتاء الحالي.‏

ويعيش أكثر من مليونين و400 ألف فلسطيني في نحو 30 بالمئة من مساحة القطاع، ‏وسط نقص في الخيام والأغطية والملابس الشتوية، وعدم كفاية المساعدات لتلبية ‏احتياجاتهم الأساسية.‏