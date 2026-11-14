الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة

بروكسل-سانا
جدَّد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، مطالبته إسرائيل بالسماح الفوري وغير المقيّد بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة الفيضانات والظروف الشتوية القاسية.
وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان نشره موقع مجلس الاتحاد: إن الفيضانات والظروف الجوية القاسية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة.
قلق أوروبي إزاء استهداف المنشآت الطبية
وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مجمع ناصر الطبي، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية والكوادر والمنشآت الطبية.
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها غير الحكومية، من أداء مهامها من دون عوائق.
وأشار البيان إلى استمرار الضربات العسكرية ونقص المواد الأساسية، ولا سيما المأوى والأدوية والمعدات الطبية، نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات.
تأكيد الالتزام بحل الدولتين
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين، داعياً جميع الأطراف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 من دون تأخير، والالتزام بقرارات المجلس والمبادئ السياسية والقانونية الدولية، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وفي سياق الأزمة الإنسانية، توفي رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر، أمس الجمعة، نتيجة الانخفاض الحاد في درجة حرارة جسمه بمدينة خان يونس جنوب القطاع، في أول حالة وفاة تُسجّل بسبب البرد خلال فصل الشتاء الحالي.
ويعيش أكثر من مليونين و400 ألف فلسطيني في نحو 30 بالمئة من مساحة القطاع، وسط نقص في الخيام والأغطية والملابس الشتوية، وعدم كفاية المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.