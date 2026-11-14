منظمة حقوقية: أكثر من 123 ضحية للألغام في تعز والساحل الغربي في اليمن

عدن-سانا
وثقت منظمة رصد للحقوق والحريات سقوط أكثر من 123 ضحية نتيجة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز ومناطق الساحل الغربي في اليمن، بينهم 41 قتيلاً و82 مصاباً، محذرة من مخاطر انتشارها على حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المنظمة قولها في تقرير اليوم السبت: إن المعلومات تشير إلى انتشار أكثر من 300 ألف لغم فردي في مناطق متعددة، موضحة أن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا.
وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي استخدمت 27 مدرسة لأغراض تصنيع الألغام وتخزينها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يهدد سلامة المنشآت التعليمية ويعرض حياة الطلاب والعاملين فيها للخطر.
ولفتت المنظمة إلى انتشار الألغام في محيط التجمعات السكانية والمنشآت المدنية، وعلى الطرقات وبالقرب من المدارس والمراكز الصحية والطبية، إضافة إلى مراعي الأغنام وآبار المياه، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين ويقيد حركتهم ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.
ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري لزراعة الألغام واستخدامها في المناطق المأهولة والطرق العامة والمنشآت المدنية، وإتلاف مخزونها وتسليم الخرائط الدقيقة لحقول الألغام ومواقعها تمهيداً لتحديدها وإزالتها.
كما طالبت الأمم المتحدة والدول والجهات الدولية المعنية باتفاقية حظر الألغام، بممارسة ضغوط على ميليشيا الحوثي لوقف زراعتها، وفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الانتهاكات المرتبطة بها، ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وكان مشروع “مسام” التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن الأحد الماضي نزع 1041 لغماً وذخيرة وعبوة ناسفة في اليمن، خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي، في إطار عملياته المستمرة لتطهير الأراضي اليمنية من مخلفات الحرب.