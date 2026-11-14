منظمة حقوقية: أكثر من 123 ضحية للألغام في تعز والساحل الغربي في اليمن

عدن-سانا‏

وثقت منظمة رصد للحقوق والحريات سقوط أكثر من 123 ضحية نتيجة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز ‏ومناطق الساحل الغربي في اليمن، بينهم 41 قتيلاً و82 مصاباً، محذرة من مخاطر انتشارها على حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المنظمة قولها في تقرير اليوم السبت: إن المعلومات تشير إلى انتشار أكثر من 300 ألف لغم ‏فردي في مناطق متعددة، موضحة أن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا.‏

وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي استخدمت 27 مدرسة لأغراض تصنيع الألغام وتخزينها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يهدد ‏سلامة المنشآت التعليمية ويعرض حياة الطلاب والعاملين فيها للخطر.‏

ولفتت المنظمة إلى انتشار الألغام في محيط التجمعات السكانية والمنشآت المدنية، وعلى الطرقات وبالقرب من المدارس والمراكز ‏الصحية والطبية، إضافة إلى مراعي الأغنام وآبار المياه، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين ويقيد حركتهم ووصولهم إلى ‏الخدمات الأساسية.‏

ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري لزراعة الألغام واستخدامها في المناطق المأهولة والطرق العامة والمنشآت المدنية، وإتلاف ‏مخزونها وتسليم الخرائط الدقيقة لحقول الألغام ومواقعها تمهيداً لتحديدها وإزالتها.‏

كما طالبت الأمم المتحدة والدول والجهات الدولية المعنية باتفاقية حظر الألغام، بممارسة ضغوط على ميليشيا الحوثي لوقف زراعتها، ‏وفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الانتهاكات المرتبطة بها، ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.‏

وكان مشروع “مسام” التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن الأحد الماضي نزع 1041 لغماً وذخيرة وعبوة ‏ناسفة في اليمن، خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي، في إطار عملياته المستمرة لتطهير الأراضي اليمنية من مخلفات ‏الحرب.‏