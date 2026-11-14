عون يدعو إلى ضمان استمرار الحضور الأممي في الجنوب ومنع الفراغ الأمني

بيروت-سانا

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم السبت مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان في ظل اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” مؤكداً ضرورة تجنب أي فراغ أمني أو مؤسساتي في المنطقة.

استمرار مهمة اليونيفيل

وشدد عون خلال اللقاء الذي عُقد في قصر بعبدا كما ورد على موقع الرئاسة اللبنانية على أن الأولوية اللبنانية تتمثل في استمرار مهمة اليونيفيل وتجديد ولايتها، مع إبداء الاستعداد لمناقشة تطوير نطاق عملها بما يتناسب مع المتغيرات الميدانية.

ولفت إلى أن دور هذه القوات لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يمتد إلى تقديم المساعدات اللوجستية والهندسية وتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.

وأكد الرئيس اللبناني أن تعذر استمرار المهمة بصيغتها الحالية يفرض البحث عن آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، تضمن مواصلة المهام خلال المرحلة الانتقالية وتحول دون نشوء فراغ أمني في الجنوب، مشدداً على ضرورة بقاء القرار الدولي 1701 المرجعية القانونية لأي ترتيبات مستقبلية.

تحذير من غياب الوجود الأممي

من جهتها، أكدت أمينة محمد استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان، مشددة على أهمية إبقاء تطورات الأوضاع اللبنانية ضمن أولويات الاهتمام الدولي، ومتابعة المرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بمستقبل الوجود الأممي في الجنوب.

وحذرت المسؤولة الأممية من تداعيات أي فراغ أمني على السكان والاستقرار، مؤكدة أهمية تهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى مناطقهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية على بسط سلطة الدولة وتوفير الخدمات الأساسية.

كما تناول اللقاء مسارات الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني، ودور المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في مساعدة لبنان على تجاوز أزماته ودعم الإصلاحات وإعادة الإعمار.

حصرية السلاح

وفي ملف حصرية السلاح بيد الدولة، دعا عون إلى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة هذه المسألة، لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، معتبراً أن ترسيخ ثقة المواطنين بالدولة يتطلب توفير الأمن والخدمات وفرص العيش الكريم.

بدورها، شددت أمينة محمد على ضرورة معالجة جذور الأزمات وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية بالتوازي مع المسارات الأمنية والسياسية، مستشهدة بتجارب دولية أظهرت محدودية الحلول العسكرية والأمنية عندما لا تترافق مع جهود تنموية وإنسانية ومؤسساتية.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، أكد أكثر من مرة، أنّ قرارات الدولة اللبنانية ‏المتعلقة بحصرية السلاح بيدها، غير قابلة للتراجع، مشدداً على التزامها بما نصّ عليه ‏الدستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.‏

يُشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص أساساً ‏على نزع سلاح الجماعات المسلحة، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من ‏المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين ‏تجريبيتين.‏