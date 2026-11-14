احتجاجات جديدة في فرنسا بشأن قضايا حماية الأطفال وغلاء المعيشة

باريس-سانا

أعلنت مجموعات اجتماعية تنظيم احتجاجات جديدة في عدة مدن فرنسية اليوم السبت، تشمل قضايا حماية الأطفال من الاعتداءات، وغلاء المعيشة، ومعارضة مشروع قانون يمنح الشرطة افتراضاً قانونياً باستخدام القوة المشروعة عند إطلاق أسلحتها.

وذكرت وكالة فرانس برس أن تجمعاً رئيساً سيقام في باريس بمشاركة طلاب ونقابات وحركة “السترات الصفراء” وناشطين، بالتزامن مع عشرات التحركات في أنحاء البلاد.

ونقلت الوكالة عن كلير بورديل، من مجموعة تكافح العنف ضد الأطفال والمراهقين، قولها: “لا يمكننا التركيز على قضية واحدة وإهمال القضايا الأخرى”.

وطالب ناشطون في الآونة الأخيرة بتعزيز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية.

ويشارك آخرون احتجاجاً على مشروع قانون تدرسه الجمعية الوطنية، يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم، افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حال دفاع مشروع عن النفس.

ويمنح مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب وينتظر عرضه على مجلس الشيوخ، عناصر الشرطة افتراضاً قانونياً بأن استخدامهم السلاح كان في إطار الدفاع المشروع، بينما يرى معارضوه أنه يصعّب مساءلة عناصر الشرطة عن استخدام القوة.

وحسب السلطات الفرنسية، شارك نحو 146 ألف شخص في احتجاجات السبت الماضي، بينما تجاوز عدد المشاركين في تحركات الخميس الماضي نصف مليون شخص، وسط استمرار الخلافات بشأن الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً اقتصادية ومالية للحد من الدَّين العام، ما يضيّق ‏هامش تحركها للاستجابة للمطالب الاجتماعية عبر زيادة الإنفاق، في وقت تتجه فيه ‏البلاد إلى الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.‏