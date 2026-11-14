هيئة مقاومة الجدار ترصد 895 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن رصد 11 مخططاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية، تشمل بناء 895 وحدة استيطانية، وتوسيع مناطق سكنية وصناعية وتجارية في عدد من المحافظات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الهيئة قولها في تقريرها الأسبوعي اليوم السبت: إن المخططات تتوزع على محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، إضافة إلى نطاق مجلس “غوش عتصيون” جنوب الضفة الغربية.

وأوضحت الهيئة أن هذه المخططات تستهدف زيادة الوحدات السكنية، وتحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استعمالات عمرانية وصناعية، وتوسيع الخدمات والمرافق، بما يعزز التوسع الاستيطاني ويضيّق فرص نمو التجمعات الفلسطينية وتواصلها الجغرافي.

وكانت الهيئة كشفت في أيلول الماضي عن رصد مخططات استيطانية لبناء أكثر من 18 ألف وحدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ مطلع العام الجاري.