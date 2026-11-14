ترامب يمدد إعفاء السفن الأجنبية من قيود الشحن الأمريكية 90 يوماً إضافياً

واشنطن-سانا
مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 90 يوماً إضافياً الإعفاء الممنوح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية من بعض القيود المفروضة بموجب قانون الشحن الأمريكي، بما يسمح لها بنقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مسؤول في البيت الأبيض قوله أمس الجمعة: إن الإدارة الأمريكية قررت تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي يعود إلى أكثر من 100 عام، ويشترط نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة سفن مصنعة داخل الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أمريكية، ويعمل على متنها بحارة أمريكيون.
ويعد التمديد الجديد الأطول في تاريخ الإعفاءات الممنوحة بموجب القانون، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وما رافقها من ارتفاع تكاليف نقل النفط والوقود، واضطراب سلاسل الإمداد.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت إعفاءً عاماً من القانون في آذار الماضي، بعد نحو شهر من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بهدف زيادة خيارات نقل الوقود، والمساعدة على احتواء ارتفاع الأسعار.
وفي آب الماضي، مددت واشنطن الإعفاء مع إخضاع طلبات الاستفادة منه للتقييم على أساس كل حالة على حدة، وهو الإجراء الذي استمر تطبيقه في التمديد الأخير.
وتستهدف الخطوة توسيع القدرة الاستيعابية لعمليات الشحن البحري، وتقليل الاختناقات اللوجستية، بما يسهم في خفض تكاليف نقل البنزين والديزل والأسمدة، التي تأثرت بارتفاع أسعار الشحن والتوترات المرتبطة بالحرب.