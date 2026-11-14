ترامب يمدد إعفاء السفن الأجنبية من قيود الشحن الأمريكية 90 يوماً إضافياً

واشنطن-سانا‏

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 90 يوماً إضافياً الإعفاء الممنوح للسفن ‏التي ترفع أعلاماً أجنبية من بعض القيود المفروضة بموجب قانون الشحن الأمريكي، ‏بما يسمح لها بنقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية.‏

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مسؤول في البيت الأبيض قوله أمس الجمعة: إن الإدارة ‏الأمريكية قررت تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي يعود إلى أكثر من 100 عام، ‏ويشترط نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة سفن مصنعة داخل الولايات ‏المتحدة، ومملوكة لشركات أمريكية، ويعمل على متنها بحارة أمريكيون.‏

ويعد التمديد الجديد الأطول في تاريخ الإعفاءات الممنوحة بموجب القانون، في ظل ‏تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وما رافقها من ارتفاع تكاليف نقل النفط والوقود، ‏واضطراب سلاسل الإمداد.‏

وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت إعفاءً عاماً من القانون في آذار الماضي، بعد ‏نحو شهر من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بهدف زيادة خيارات نقل الوقود، ‏والمساعدة على احتواء ارتفاع الأسعار.‏

‏وفي آب الماضي، مددت واشنطن الإعفاء مع إخضاع طلبات الاستفادة منه للتقييم ‏على أساس كل حالة على حدة، وهو الإجراء الذي استمر تطبيقه في التمديد الأخير.‏

وتستهدف الخطوة توسيع القدرة الاستيعابية لعمليات الشحن البحري، وتقليل ‏الاختناقات اللوجستية، بما يسهم في خفض تكاليف نقل البنزين والديزل والأسمدة، ‏التي تأثرت بارتفاع أسعار الشحن والتوترات المرتبطة بالحرب.‏