الحرب على إيران والتسلح النووي يتصدران مباحثات ترامب وبوتين وشي المرتقبة ‏بالصين

واشنطن-سانا
كشف مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم بحث الحرب مع إيران، وسبل الحد من الترسانات النووية العالمية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، خلال اجتماعهم الثلاثي المقرر الخميس المقبل، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” في مدينة شنتشن الصينية.
وأوضح المسؤولون في تصريحات نقلتها “أسوشيتد برس” اليوم السبت (من دون الإفصاح عن أسمائهم) أن ترامب سيطرح ملف الحرب على إيران خلال المباحثات، إلى جانب مساعيه للتوصل إلى تفاهم ثلاثي بشأن مخزونات الأسلحة النووية لدى الدول الثلاث، فيما استبعدوا مناقشة الحرب في أوكرانيا، مشيرين إلى أن واشنطن تتبع مساراً تفاوضياً منفصلاً مع موسكو وكييف بهدف إنهاء الحرب.
وتأتي هذه التحركات بعد انتهاء معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا في شباط الماضي، والتي كانت تفرض قيوداً على الترسانتين النوويتين للبلدين، ما أنهى للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن القيود المفروضة على أكبر مخزونين نوويين في العالم.
وتواجه مساعي التوصل إلى اتفاق ثلاثي تحديات تتعلق بالتفاوت الكبير في حجم الترسانات النووية، إذ تشير تقديرات اتحاد العلماء الأمريكيين لعام 2026 إلى امتلاك الصين نحو 620 رأساً نووياً، مقابل 5042 رأساً للولايات المتحدة و5420 لروسيا، بما يشمل الرؤوس المتقاعدة التي تنتظر التفكيك.
ورغم دعوات ترامب إلى إشراك بكين في أي اتفاق نووي جديد، أبدت الصين اهتماماً محدوداً بالدخول في اتفاق من هذا النوع، في ظل الفارق الكبير بين حجم ترسانتها والترسانتين الأمريكية والروسية.
حسابات استراتيجية تتجاوز جدول أعمال القمة
ويمثل الاجتماع المرتقب محطةً دبلوماسيةً لافتةً، باعتباره الأول الذي يجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا في لقاء ثلاثي، وقد يشكل مدخلاً لمباحثات أكثر فاعلية مستقبلاً، في ظل تداخل المصالح والتنافس الاستراتيجي والخلافات بين الدول الثلاث بشأن عدد من الملفات الدولية، وتراجع منظومة الاتفاقات التقليدية للحد من التسلح النووي وتصاعد المنافسة التكنولوجية والعسكرية، ما يجعل قضايا الأمن النووي والحروب الإقليمية والذكاء الاصطناعي من أبرز الملفات المؤثرة في طبيعة العلاقات بينها.
ونقلت أسوشيتد برس عن ادغارد كاغان، السفير الأمريكي السابق لدى ماليزيا والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قوله: إن موسكو تنظر إلى الاجتماع باعتباره فرصة لإظهار رغبتها في إجراء مباحثات مباشرة مع الرئيسين الأمريكي والصيني بشأن القضايا الدولية، بما فيها أوكرانيا.
في حين يرى محللون أن الاجتماع قد يحمل أهمية رمزية أكبر من نتائجه العملية، مع محدودية التوقعات بشأن التوصل إلى اختراقات في القضايا الخلافية.
تحديات أمام الموقف الصيني
وتضع القمة بكين أمام مجموعة من الحسابات الدبلوماسية، إذ إن مشاركتها في اجتماع ثلاثي مع واشنطن وموسكو قد تؤثر في صورتها التي تسعى إلى تعزيزها، باعتبارها داعماً للتعددية الدولية والتجارة الحرة.
وأشار هو تيانغ بون، أستاذ السياسة الخارجية الصينية في جامعة نانيانغ التكنولوجية إلى أن الاجتماع قد يتعارض مع توجهات الصين الداعمة للتعددية، وخصوصاً إذا بدا وكأنه يكرس اتخاذ القرارات الدولية بين القوى الكبرى بعيداً عن بقية الأطراف المعنية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات أمريكية صينية لبحث وضع آليات للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ من المنتظر أن تتناول مباحثات ترامب وشي خلال اجتماعات “أبيك” إمكانية إنشاء خط ساخن للتواصل في حالات الطوارئ المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
وتستضيف مدينة شنتشن الصينية، خلال الفترة من 18 إلى 19 تشرين الثاني الجاري، أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، بمشاركة قادة وممثلي 21 اقتصاداً، وتُعد المدينة أحد أبرز المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في الصين، إذ تحولت خلال العقود الماضية من مدينة صيد صغيرة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والصناعة والابتكار.