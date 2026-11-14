الحرب على إيران والتسلح النووي يتصدران مباحثات ترامب وبوتين وشي المرتقبة ‏بالصين

واشنطن-سانا‏

كشف مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم بحث الحرب مع ‏إيران، وسبل الحد من الترسانات النووية العالمية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين ‏والصيني شي جين بينغ، خلال اجتماعهم الثلاثي المقرر الخميس المقبل، على هامش ‏قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” في مدينة شنتشن ‏الصينية.‏

وأوضح المسؤولون في تصريحات نقلتها “أسوشيتد برس” اليوم السبت (من دون ‏الإفصاح عن أسمائهم) أن ترامب سيطرح ملف الحرب على إيران خلال المباحثات، ‏إلى جانب مساعيه للتوصل إلى تفاهم ثلاثي بشأن مخزونات الأسلحة النووية لدى ‏الدول الثلاث، فيما استبعدوا مناقشة الحرب في أوكرانيا، مشيرين إلى أن واشنطن ‏تتبع مساراً تفاوضياً منفصلاً مع موسكو وكييف بهدف إنهاء الحرب.‏

وتأتي هذه التحركات بعد انتهاء معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا في ‏شباط الماضي، والتي كانت تفرض قيوداً على الترسانتين النوويتين للبلدين، ما أنهى ‏للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن القيود المفروضة على أكبر مخزونين نوويين ‏في العالم.‏

وتواجه مساعي التوصل إلى اتفاق ثلاثي تحديات تتعلق بالتفاوت الكبير في حجم ‏الترسانات النووية، إذ تشير تقديرات اتحاد العلماء الأمريكيين لعام 2026 إلى امتلاك ‏الصين نحو 620 رأساً نووياً، مقابل 5042 رأساً للولايات المتحدة و5420 لروسيا، ‏بما يشمل الرؤوس المتقاعدة التي تنتظر التفكيك.‏

ورغم دعوات ترامب إلى إشراك بكين في أي اتفاق نووي جديد، أبدت الصين اهتماماً ‏محدوداً بالدخول في اتفاق من هذا النوع، في ظل الفارق الكبير بين حجم ترسانتها ‏والترسانتين الأمريكية والروسية.‏

حسابات استراتيجية تتجاوز جدول أعمال القمة

ويمثل الاجتماع المرتقب محطةً دبلوماسيةً لافتةً، باعتباره الأول الذي يجمع قادة ‏الولايات المتحدة والصين وروسيا في لقاء ثلاثي، وقد يشكل مدخلاً لمباحثات أكثر ‏فاعلية مستقبلاً، في ظل تداخل المصالح والتنافس الاستراتيجي والخلافات بين الدول ‏الثلاث بشأن عدد من الملفات الدولية، وتراجع منظومة الاتفاقات التقليدية للحد من ‏التسلح النووي وتصاعد المنافسة التكنولوجية والعسكرية، ما يجعل قضايا الأمن ‏النووي والحروب الإقليمية والذكاء الاصطناعي من أبرز الملفات المؤثرة في طبيعة ‏العلاقات بينها.‏

ونقلت أسوشيتد برس عن ادغارد كاغان، السفير الأمريكي السابق لدى ماليزيا ‏والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قوله: إن موسكو تنظر إلى ‏الاجتماع باعتباره فرصة لإظهار رغبتها في إجراء مباحثات مباشرة مع الرئيسين ‏الأمريكي والصيني بشأن القضايا الدولية، بما فيها أوكرانيا.‏

في حين يرى محللون أن الاجتماع قد يحمل أهمية رمزية أكبر من نتائجه العملية، مع ‏محدودية التوقعات بشأن التوصل إلى اختراقات في القضايا الخلافية.‏

تحديات أمام الموقف الصيني

وتضع القمة بكين أمام مجموعة من الحسابات الدبلوماسية، إذ إن مشاركتها في ‏اجتماع ثلاثي مع واشنطن وموسكو قد تؤثر في صورتها التي تسعى إلى تعزيزها، ‏باعتبارها داعماً للتعددية الدولية والتجارة الحرة.‏

وأشار هو تيانغ بون، أستاذ السياسة الخارجية الصينية في جامعة نانيانغ التكنولوجية إلى ‏أن الاجتماع قد يتعارض مع توجهات الصين الداعمة للتعددية، وخصوصاً إذا بدا وكأنه ‏يكرس اتخاذ القرارات الدولية بين القوى الكبرى بعيداً عن بقية الأطراف المعنية.‏

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات أمريكية صينية لبحث وضع آليات للتعامل ‏مع المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ من المنتظر أن تتناول مباحثات ترامب ‏وشي خلال اجتماعات “أبيك” إمكانية إنشاء خط ساخن للتواصل في حالات الطوارئ ‏المرتبطة بهذه التكنولوجيا.‏

وتستضيف مدينة شنتشن الصينية، خلال الفترة من 18 إلى 19 تشرين الثاني ‏الجاري، أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا ‏والمحيط الهادئ «أبيك»، بمشاركة قادة وممثلي 21 اقتصاداً، وتُعد المدينة أحد أبرز ‏المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في الصين، إذ تحولت خلال العقود الماضية من ‏مدينة صيد صغيرة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والصناعة والابتكار.‏