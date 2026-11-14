الأمم المتحدة تطالب ميليشيا الحوثي بتسليم جثمان موظف أممي والإفراج عن المحتجزين

جنيف-سانا

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ميليشيا الحوثي بتسليم جثمان الموظف في المفوضية باليمن محمد إبراهيم الشامي، الذي توفي أثناء احتجازه لديها، إلى أسرته دون تأخير، داعياً إلى تحديد أسباب الوفاة وملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونقل موقع الأمم المتحدة أمس الجمعة عن المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني قولها في بيان: إن أسبوعين مرّا على تأكيد وفاة الموظف أثناء احتجازه، دون تسليم جثمانه إلى أسرته، مشددةً على ضرورة دفنه بكرامة وفق رغبة ذويه، الذين حُرموا من التواصل معه طوال عامين من الاحتجاز.

وأعربت شامداساني عن قلق المفوضية إزاء تداول مقاطع مصورة تزعم إظهار “اعترافات” لموظف أممي آخر محتجز، محذرةً من أن نشر مواد من هذا النوع، المنتزعة بالإكراه، يعرضه للتشهير والمخاطر، ويفاقم معاناة أسرته، ويثير مخاوف جدية من تعرضه وبقية المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة.

وجددت دعوة المفوض السامي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الميليشيا، والكشف عن أماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، وضمان تواصلهم المنتظم مع أسرهم وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد أمس الأول الخميس قراراً يقضي بتمديد الجزاءات ‏المتعلقة باليمن المفروضة بموجب القرار رقم 2140 لعام 2014، ويدين بشدة ‏التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي والهجمات البحرية وعبر الحدود التي تشنها ضد ‏المملكة العربية السعودية، وتهديداتها لسفن النقل التجاري، ويطالب بوقفها.