كوبا تحذر من أي عدوان عسكري وتطالب واشنطن بإنهاء الحصار

هافانا-سانا‏

طالبت كوبا الولايات المتحدة بإنهاء الحصار المفروض عليها، ووضع حد لما وصفته بالعقاب الجماعي، والسماح للشعب الكوبي بالعيش ‏في سلام.‏

وفي تدوينة عبر منصة “إكس” قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل اليوم السبت: إن بلاده لا تهاجم أي دولة ولا تشكل تهديداً لأي ‏طرف، لكنها ترفض أي محاولة لشن عدوان عسكري أجنبي على أراضيها، مشدداً على أن كوبا مستعدة لمواجهة أي تهديد من هذا ‏النوع.‏

ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكثيف ضغوطه على كوبا، في ظل تزايد المخاوف من أن تتحول تهديداته المتكررة تجاه ‏الجزيرة إلى خطوات عملية.‏

وفي تشرين الأول، وقبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ألمح ترامب إلى إمكانية توجه السفن الحربية الأمريكية العائدة من ‏الحرب مع إيران إلى كوبا والبقاء قبالة سواحلها.‏

وتواجه كوبا أزمة إنسانية متفاقمة تلقي السلطات فيها بالمسؤولية عنها إلى “الحصار النفطي” الأمريكي الذي يمنع موردي النفط من ‏تزويد البلاد بالإمدادات اللازمة.‏