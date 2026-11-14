كوبا تحذر من أي عدوان عسكري وتطالب واشنطن بإنهاء الحصار

هافانا-سانا
طالبت كوبا الولايات المتحدة بإنهاء الحصار المفروض عليها، ووضع حد لما وصفته بالعقاب الجماعي، والسماح للشعب الكوبي بالعيش في سلام.
وفي تدوينة عبر منصة “إكس” قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل اليوم السبت: إن بلاده لا تهاجم أي دولة ولا تشكل تهديداً لأي طرف، لكنها ترفض أي محاولة لشن عدوان عسكري أجنبي على أراضيها، مشدداً على أن كوبا مستعدة لمواجهة أي تهديد من هذا النوع.
ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكثيف ضغوطه على كوبا، في ظل تزايد المخاوف من أن تتحول تهديداته المتكررة تجاه الجزيرة إلى خطوات عملية.
وفي تشرين الأول، وقبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ألمح ترامب إلى إمكانية توجه السفن الحربية الأمريكية العائدة من الحرب مع إيران إلى كوبا والبقاء قبالة سواحلها.
وتواجه كوبا أزمة إنسانية متفاقمة تلقي السلطات فيها بالمسؤولية عنها إلى “الحصار النفطي” الأمريكي الذي يمنع موردي النفط من تزويد البلاد بالإمدادات اللازمة.