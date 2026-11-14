شركة أمريكية تنفي مسؤولية الذكاء الاصطناعي عن تعليق الرحلات الجوية

واشنطن-سانا

نفت شركة “إير سبيس إنتليجنس” المتعاونة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، مسؤولية برمجياتها عن تعليق الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لمدة أربع ساعات أمس الجمعة.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن قرار التعليق الشامل للرحلات لم يكن مرتبطاً بنظام “SMART” الجديد لإدارة الحركة الجوية، أو بأي من منتجاتها أو عمليات التكامل التقني مع إدارة الطيران الفيدرالية ومراكز مراقبة الحركة الجوية.

وجاء نفي الشركة عقب تكهنات ربطت بين توقف حركة الطيران والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة الملاحة الجوية الأمريكية، وخصوصاً أن تكلفة تطوير النظام الجديد بلغت نحو 875 مليون دولار.

من جانبه، أكد وزير النقل الأمريكي شون دافي، أن التوقف لم يكن ناجماً عن نظام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الخلل نتج عن زيادة تحميل البيانات على أجهزة التوجيه والشبكات، ما أدى إلى حدوث تضارب وعدم اتساق في المعلومات، ودفع السلطات إلى إيقاف النظام مؤقتاً.

وأشار دافي إلى أن نظام “SMART” لم يكن متصلاً بالمنظومة التشغيلية وقت وقوع المشكلة، نافياً وجود أي دور له في تعليق الرحلات.

وأطلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في أيلول الماضي نظام SMART، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الآنية والظروف الجوية الحالية والمتوقعة، وتقديم توصيات لمراقبي الحركة الجوية بشأن تعديل مسارات الطائرات عند الضرورة.

ويأتي المشروع ضمن خطة أمريكية لتحديث منظومة مراقبة الحركة الجوية، التي وصفها وزير النقل بأنها قديمة، وتحتاج إلى إعادة بناء شاملة، مطالباً الكونغرس بتخصيص 50 مليار دولار لتطوير البنية التحتية والتقنيات وأبراج المراقبة في المطارات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تعليق ‏الرحلات في جميع مطارات البلاد لساعات، إثر عطل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وسط تأكيدات رسمية بعدم وجود ‏مؤشرات على هجوم إلكتروني‎.‎