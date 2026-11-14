إصابة 32 شخصاً إثر انقلاب سفينة سياحية في نهر المسيسيبي ‏

واشنطن-سانا ‏

‏أصيب 32 شخصاً جراء اصطدام سفينة سياحية كانت تقلهم في نهر المسيسيبي بمدينة نيو أورليانز الأمريكية، بناقلة ضخمة محمّلة ‏بالإسفلت والمنتجات البترولية.‏

وذكرت “أسوشيتيد برس”، اليوم السبت، أن الناقلة “أتلانتيك أسفالت” اصطدمت بالسفينة السياحية “أمريكان هيريتيدج” التابعة لشركة ‌‏”أمريكان كروز لاينز”، أثناء رسوها بالقرب من ميناء نيو أورليانز والحي الفرنسي، ما أدى إلى انقلابها على جانبها وغرق جزء منها.‏

وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم، والبالغ عددهم نحو 180 شخصاً، فيما جرى نقل 32 شخصاً إلى ‏المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات وُصفت بالطفيفة وغير الحرجة.‏

وفي أعقاب الحادث، أُغلقت حركة الملاحة مؤقتاً في المنطقة، فيما باشر خفر السواحل الأمريكي والمجلس الوطني لسلامة النقل ‏تحقيقاتهما لتحديد أسباب فقدان الناقلة السيطرة وملابسات الاصطدام.‏

وتُعد نيو أورليانز من أبرز الموانئ التجارية على نهر المسيسيبي، الذي يشهد حركة مكثفة للسفن التجارية وناقلات البضائع والسفن ‏السياحية، وتخضع الحوادث البحرية في المنطقة لتحقيقات الجهات الأمريكية المختصة لتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عليها.‏