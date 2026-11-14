إصابة 32 شخصاً إثر انقلاب سفينة سياحية في نهر المسيسيبي ‏

واشنطن-سانا
أصيب 32 شخصاً جراء اصطدام سفينة سياحية كانت تقلهم في نهر المسيسيبي بمدينة نيو أورليانز الأمريكية، بناقلة ضخمة محمّلة بالإسفلت والمنتجات البترولية.
وذكرت “أسوشيتيد برس”، اليوم السبت، أن الناقلة “أتلانتيك أسفالت” اصطدمت بالسفينة السياحية “أمريكان هيريتيدج” التابعة لشركة ”أمريكان كروز لاينز”، أثناء رسوها بالقرب من ميناء نيو أورليانز والحي الفرنسي، ما أدى إلى انقلابها على جانبها وغرق جزء منها.
وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم، والبالغ عددهم نحو 180 شخصاً، فيما جرى نقل 32 شخصاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات وُصفت بالطفيفة وغير الحرجة.
وفي أعقاب الحادث، أُغلقت حركة الملاحة مؤقتاً في المنطقة، فيما باشر خفر السواحل الأمريكي والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقاتهما لتحديد أسباب فقدان الناقلة السيطرة وملابسات الاصطدام.
وتُعد نيو أورليانز من أبرز الموانئ التجارية على نهر المسيسيبي، الذي يشهد حركة مكثفة للسفن التجارية وناقلات البضائع والسفن السياحية، وتخضع الحوادث البحرية في المنطقة لتحقيقات الجهات الأمريكية المختصة لتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عليها.