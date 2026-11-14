هنغاريا تصادر 19.6 مليون دولار ضمن تحقيق فساد يستهدف وزيراً سابقاً ‏

بودابست-سانا‏

صادرت السلطات الهنغارية 19.6 مليون دولار، عُثر عليها مخبأة في غابات ومبانٍ ‏زراعية ومستودعات وعقارات سكنية، في إطار تحقيق بقضية فساد تستهدف وزيراً ‏سابقاً في حكومة فيكتور أوربان.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم السبت، عن الوكالة الوطنية لاسترداد الأصول وحمايتها ‏في هنغاريا قولها في بيان: إن عمليات التفتيش التي نُفذت يومي الخميس والجمعة ‏أسفرت عن ضبط مبالغ نقدية بعملات مختلفة، شملت 5 مليارات و71 مليوناً و632 ‏ألف فورنت، ومليونين و658 ألفاً و350 يورو، ومليوناً و257 ألف دولار أمريكي.‏

وأوضحت الوكالة أن التحقيق يستهدف ميكلوس سيشتاك، الذي شغل منصب وزير ‏التنمية الوطنية بين عامي 2014 و2018، بشبهة تلقي رشى ضمن مخطط لشراء ‏شركة النقل الحكومية حافلات مستعملة بأسعار مبالغ فيها.‏

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيقات أطلقتها حكومة رئيس الوزراء بيتر ماجار في ‏شبهات فساد وإساءة استخدام السلطة خلال عهد أوربان، وشملت مسؤولين سابقين ‏وشخصيات مقربة من رئيس الوزراء السابق.‏