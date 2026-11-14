هنغاريا تصادر 19.6 مليون دولار ضمن تحقيق فساد يستهدف وزيراً سابقاً ‏

بودابست-سانا
صادرت السلطات الهنغارية 19.6 مليون دولار، عُثر عليها مخبأة في غابات ومبانٍ زراعية ومستودعات وعقارات سكنية، في إطار تحقيق بقضية فساد تستهدف وزيراً سابقاً في حكومة فيكتور أوربان.
ونقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم السبت، عن الوكالة الوطنية لاسترداد الأصول وحمايتها في هنغاريا قولها في بيان: إن عمليات التفتيش التي نُفذت يومي الخميس والجمعة أسفرت عن ضبط مبالغ نقدية بعملات مختلفة، شملت 5 مليارات و71 مليوناً و632 ألف فورنت، ومليونين و658 ألفاً و350 يورو، ومليوناً و257 ألف دولار أمريكي.
وأوضحت الوكالة أن التحقيق يستهدف ميكلوس سيشتاك، الذي شغل منصب وزير التنمية الوطنية بين عامي 2014 و2018، بشبهة تلقي رشى ضمن مخطط لشراء شركة النقل الحكومية حافلات مستعملة بأسعار مبالغ فيها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيقات أطلقتها حكومة رئيس الوزراء بيتر ماجار في شبهات فساد وإساءة استخدام السلطة خلال عهد أوربان، وشملت مسؤولين سابقين وشخصيات مقربة من رئيس الوزراء السابق.