روبيو يهاجم المحكمة الجنائية الدولية ويحذرها من تحدي واشنطن

واشنطن-سانا
انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما وصفه بـ “توظيف القانون الدولي كسلاح”، مهاجماً المحكمة الجنائية الدولية، ومحذراً من فرض قوانين لا تعترف بها الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، عن روبيو قوله، خلال كلمة أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين الذي تنظمه جمعية الفيدراليين المحافظة: “إن القانون الدولي بات أداة تستخدمها النخبة العالمية لتعزيز مصالحها”، مشيراً إلى أنه استُخدم ضد قرارات رئيسية في السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار روبيو إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمارس سلطات التحقيق والملاحقة القضائية بحق مواطنين أمريكيين بموجب قوانين لم توافق عليها واشنطن، محذراً من أن الولايات المتحدة سترد بحزم على أي محاولة لفرض قراراتها عليها.
وتأتي تصريحاته في ظل تصاعد المواجهة الأمريكية مع المحكمة، ولا سيما عقب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وفرض واشنطن عقوبات جديدة على المحكمة ومسؤولين فيها.
وسبق للولايات المتحدة، وهي ليست طرفاً في المعاهدة الدولية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، أن فرضت عقوبات تستهدف مسؤولين في الهيئة القضائية التي تتخذ مقراً في لاهاي بهولندا، كما أطلقت واشنطن في تموز الماضي هجوماً دبلوماسياً على المحكمة، متهمةً إياها بـ”تهديد” الأمريكيين، ودعت شركاءها للانسحاب منها.