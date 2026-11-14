روبيو يهاجم المحكمة الجنائية الدولية ويحذرها من تحدي واشنطن

واشنطن-سانا‏

انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما وصفه بـ “توظيف القانون الدولي كسلاح”، مهاجماً ‏المحكمة الجنائية الدولية، ومحذراً من فرض قوانين لا تعترف بها الولايات المتحدة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، عن روبيو قوله، خلال كلمة أمام المؤتمر الوطني السنوي ‏للمحامين الذي تنظمه جمعية الفيدراليين المحافظة: “إن القانون الدولي بات أداة تستخدمها النخبة ‏العالمية لتعزيز مصالحها”، مشيراً إلى أنه استُخدم ضد قرارات رئيسية في السياسة الخارجية لإدارة ‏الرئيس دونالد ترامب.‏

وأشار روبيو إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمارس سلطات التحقيق والملاحقة القضائية بحق ‏مواطنين أمريكيين بموجب قوانين لم توافق عليها واشنطن، محذراً من أن الولايات المتحدة سترد ‏بحزم على أي محاولة لفرض قراراتها عليها.‏

وتأتي تصريحاته في ظل تصاعد المواجهة الأمريكية مع المحكمة، ولا سيما عقب إصدارها مذكرة ‏اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ‏في قطاع غزة، وفرض واشنطن عقوبات جديدة على المحكمة ومسؤولين فيها.‏

وسبق للولايات المتحدة، وهي ليست طرفاً في المعاهدة الدولية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، ‌‏أن فرضت عقوبات تستهدف مسؤولين في الهيئة القضائية التي تتخذ مقراً في لاهاي بهولندا، ‏كما ‏أطلقت واشنطن في تموز الماضي هجوماً دبلوماسياً على المحكمة، متهمةً إياها بـ”تهديد” ‏الأمريكيين، ‏ودعت شركاءها للانسحاب منها.‏