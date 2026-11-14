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زلزال يضرب منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين

photo 2026 11 14 06 38 30 زلزال يضرب منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين
مقياس ريختر يُستخدم لقياس شدة الزلازل

 بكين-سانا
 
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة كوتشا في ولاية أكسو بمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم شمال غرب الصين.
 
ونقلت وكالة شينخوا، عن المركز الصيني لشبكات الزلازل قوله: إن الزلزال وقع عند الساعة 00:17 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 20 كيلومتراً، مشيراً إلى أن مركزه حُدد عند خط عرض 42.22 درجة شمالاً وخط طول 83.64 درجة شرقاً بمنطقة شينجيانغ.
 
ويُعد زلزال سيتشوان الذي ضرب جنوب غرب الصين عام 2008 من ‏أعنف الزلازل التي شهدتها البلاد، إذ بلغت شدته 7.8 درجات على مقياس ‏ريختر، وخلف أكثر من 50 ألف قتيل.

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