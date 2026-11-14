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مقاتلات أمريكية تتصدى لنشاط مشبوه فوق قاعدة بريطانية

photo 2026 11 14 02 40 01 مقاتلات أمريكية تتصدى لنشاط مشبوه فوق قاعدة بريطانية
 لافتة في قاعدة لاكنهيث الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني-سوفولك-رويترز

 لندن-سانا
 
أعلن سلاح الجو الأمريكي اليوم السبت أن طيارين أمريكيين في قاعدة لاكنهيث التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تصدوا، مساء الجمعة، لنشاط غير مصرح به يُشتبه بأنه لطائرات مسيرة، دون تسجيل أضرار أو إصابات في الأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية.
 
ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم سلاح الجو الأمريكي قوله: إن القوات الأمريكية تواصل التنسيق الوثيق مع السلطات البريطانية لضمان سلامة وأمن العسكريين والمدنيين الأمريكيين والبريطانيين والمتعاقدين وعائلاتهم.
 
وتأتي هذه الحادثة في ظل إجراءات أمنية أمريكية شملت نقل قاذفات وطائرات للتزود بالوقود من قواعد بريطانية إلى مواقع أخرى، خلال الأسابيع الماضية، وفقاً لرويترز.

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