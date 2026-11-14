إدارة الطيران الأمريكية توقف الرحلات المغادرة بجميع مطارات البلاد بسبب عطل اتصالات



واشنطن-سانا



أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم السبت، بوقف جميع الرحلات الجوية المغادرة من المطارات في أنحاء الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في الاتصالات، أثّرت على مراكز مراقبة الحركة الجوية.



وذكرت وكالة رويترز، أن الإدارة أصدرت أمراً بوقف الرحلات المغادرة حتى إشعار آخر، فيما ستتم إدارة الرحلات الدولية القادمة وفق كل حالة على حدة.



بدوره أوضح وزير النقل الأمريكي شون دافي، أن مشكلة الاتصالات أثّرت على جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية المسؤولة عن المسارات الجوية في البلاد، مشيراً إلى أن فنيي إدارة الطيران الفيدرالية يحققون في أسبابها، وأن الوزارة ستقدم تحديثات فور توافر معلومات جديدة.



ويُعد وقف حركة الطيران على مستوى البلاد إجراءً نادراً، إذ سبق للولايات المتحدة أن أوقفت حركة الطيران المدني في مجالها الجوي عقب هجمات 11 أيلول عام 2001، كما شهدت في كانون الثاني 2023 توقفاً وطنياً للرحلات، بسبب عطل في نظام الإشعارات الملاحية.