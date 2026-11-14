الأمم المتحدة تحذر من تداعيات التوترات في هرمز وباب المندب على السلم والأمن الدوليين

نيويورك – سانا

حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، في إدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام خالد خياري من المخاطر الجسيمة لاستمرار التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب ومحيطهما، وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين والاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وأشار خياري في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة عقدت بطلب من البحرين، لمناقشة الوضع في منطقة الخليج، وفق ما نقل مركز أنباء الأمم المتحدة إلى أن القيود التي تفرضها الأطراف على الملاحة البحرية تزيد حالة عدم اليقين، مؤكداً رفض الاعتداءات على السفن التجارية، وضرورة الاستعادة الكاملة للملاحة البحرية وممارسة الحقوق والحريات الملاحية، وفقاً للقانون الدولي.

الدعوة إلى تغليب الدبلوماسية

وفيما يتعلق بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، لفت خياري إلى أن الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان في حزيران الماضي، ضمن مذكرة تفاهم إسلام آباد، تثبت قدرة الدبلوماسية على تحقيق النتائج، مُرحباً باستئناف الأنشطة الدبلوماسية في الدوحة وأماكن أخرى في المنطقة، ومعرباً عن أمله في أن تسهم جهود الوساطة في التوصل إلى تسوية سلمية دائمة.

وأكد المسؤول الأممي، أن الدبلوماسية والتسوية والشجاعة السياسية تمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، مشيراً إلى استعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدعم المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة.

إدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية

وجدد خياري إدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي العابرة للحدود على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في السعودية، معرباً عن قلقه إزاء تصاعد الاشتباكات في اليمن.

وتكثف دول في المنطقة تحركاتها الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية متعددة المسارات للحرب الأمريكية ــ الإيرانية، تتجاوز وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز، لتشمل العقوبات والبرنامج النووي الإيراني والحرب في اليمن.