مقتل طفل يمني وإصابة امرأتين برصاص ميليشيا الحوثي في تعز

عدن-سانا



قُتل طفل، وأصيبت امرأتان برصاص قناصة ميليشيا الحوثي اليوم الجمعة، في محافظة تعز اليمنية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر محلي قوله: “إن طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً قُتل برصاص قناصة الميليشيا أثناء رعيه للأغنام في قرية الجبالي بمديرية صبر الموادم”.



وأضاف المصدر، أن القناصة استهدفوا مدنيين في قرية الدمنة بعزلة الأقروض في مديرية المسراخ، ما أسفر عن إصابة امرأتين بجروح.



وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن ميليشيا الحوثي استهدفت العاصمة ‏المؤقتة عدن بصواريخ باليستية، معتبرةً الاعتداء تصعيداً خطيراً يستهدف المدنيين ‏والأعيان المدنية، ويهدد أمن السكان وسلامتهم.‏