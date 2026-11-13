الاتحاد الأوروبي يختار 5 من دوله لتمثيله بالمفاوضات حول أوكرانيا

دبلن-سانا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الجمعة، أن قادة التكتل اتفقوا على أن يتألف فريق المفاوضات بشأن أوكرانيا من خمس دول أوروبية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقل موقع المفوضية الأوروبية عن كوستا، قوله في مؤتمر صحفي بختام اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في العاصمة الإيرلندية دبلن: “إن قادة التكتل اتفقوا على أن يتمثل الوفد الأوروبي بكل من بريطانيا غير العضو في الاتحاد، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كوستا: “يجب أن تتحدث أوروبا بصوت واحد واضح وموحد في جميع المناقشات التي تحدد مستقبل أوكرانيا وأمن قارتنا، وهذا في النهاية جهد جماعي”، معتبراً أن “أمن أوروبا يبدأ بأمن أوكرانيا”.

وأعرب كوستا عن ترحيبه بجميع الجهود الدبلوماسية التي تعزز المفاوضات، وقال: “نحن منخرطون بالكامل في دعم العملية الجارية، ونأمل أن تحقق نتائج ملموسة”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمبعوث الأمريكي جاريد ‏كوشنر أعلنا في وقت سابق، أن أوروبا ستشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، بعد أسبوع من التحركات ‏الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة في أبو ظبي.

وتتكثف الجهود الأمريكية لإحياء المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف، بعد أشهر من ‏التعثر، شملت جولات من المحادثات في أبو ظبي وموسكو ودبلن، بمشاركة المبعوثين ‏الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وتتركز أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين حول الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية، ‏ومستقبل الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا، إذ تتمسك موسكو بمطالبها الإقليمية ‏وترفض نشر قوات أجنبية، بينما تشترط كييف ضمانات أمنية موثوقة تحول دون تجدد ‏الحرب.