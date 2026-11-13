قطر وتركيا تدينان الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أنقرة- سانا

أكدت قطر وتركيا ضرورة التزام إسرائيل الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إليه دون عوائق، وأدانتا الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات على سيادة لبنان، واعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية.

وقال البيان المشترك الصادر عن الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، ونشرته وزارة الخارجية القطرية اليوم الجمعة: إن الجانبين، بصفتهما بلدين وسيطين وبالتعاون مع مصر، أعربا عن قلقهما العميق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تقوض تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الحرب، ودعَوَا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

إدانة الاستيطان والتمسك بحل الدولتين

أدانت قطر وتركيا أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية، وعنف المستوطنين واعتداءاتهم ومصادرة الأراضي والتهجير القسري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفضتا جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد الطرفان التزامهما بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافياً على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية، استناداً إلى حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

إدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي

فيما يتعلق باليمن، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه ودعم حكومته المعترف بها دولياً، وأدانا اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، بما فيها الاعتداءات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، إضافة إلى الاعتداءات على الشحن التجاري في البحر الأحمر وباب المندب.

وجدد الطرفان تضامنهما مع الحكومة اليمنية والسعودية، ودعمهما الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، داعيين ميليشيا الحوثي إلى وقف اعتداءاتها فوراً والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.

التأكيد على سيادة لبنان

في الشأن اللبناني، أدان الجانبان الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأكدا تضامنهما الكامل مع لبنان حكومة وشعباً، مشددين على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، واحترام سيادة لبنان وسلطة مؤسساته الشرعية.

الدعوة إلى خفض التصعيد بالمنطقة

وحول التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياته الإقليمية، دعا الجانبان إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية، وأكدا أهمية التفاهمات المبرمة بين واشنطن وطهران أو التوصل إلى اتفاق جديد يضمن خفض التصعيد وتحقيق السلام الدائم.

وشددا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وسلامة أراضيها، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ورفضا أي تدابير أو قيود تعيق الملاحة البحرية المشروعة، داعيين إلى الاستئناف السريع والكامل والآمن لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

تعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي

وفي مجال التعاون الدفاعي، أكدت قطر وتركيا أن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعت بينهما اليوم تهدف إلى تعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتصدي لأي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً منهما، واتفقا على تعزيز التعاون العسكري من خلال التدريبات المشتركة وتطوير الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات وتدريب الأفراد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقعا، في وقت سابق اليوم الجمعة، اتفاقية للدفاع المشترك خلال مراسم أقيمت في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول، كما شهدا تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات حماية المستهلك ومراقبة الأسواق والتعليم والسلام والمصالحة وتسوية النزاعات.