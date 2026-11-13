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مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بقصف مدفعي للاحتلال على قطاع غزة

WafaImage.jpeg 22a06886 12bf 41f8 82f7 bb2337879cc3 مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بقصف مدفعي للاحتلال على قطاع غزة
نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى-وكالة الأنباء الفلسطينية-القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل وامرأة، وأُصيب نحو 20 آخرين، أغلبهم من ‏الأطفال، اليوم الجمعة، جراء قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق ‏مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن مدفعية الاحتلال قصفت محيط أبراج ‏القسطل بعدة قذائف، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة نحو 20 آخرين، ‏جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج.‏

وأضافت الوكالة أن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضاً المناطق الشرقية من مدينة غزة، ‏في استمرار للاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.‏

وكان فلسطيني قُتل في وقت سابق اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في ‏حي التفاح شرق مدينة غزة.‏

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