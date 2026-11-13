مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بقصف مدفعي للاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل وامرأة، وأُصيب نحو 20 آخرين، أغلبهم من ‏الأطفال، اليوم الجمعة، جراء قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق ‏مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن مدفعية الاحتلال قصفت محيط أبراج ‏القسطل بعدة قذائف، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة نحو 20 آخرين، ‏جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج.‏

وأضافت الوكالة أن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضاً المناطق الشرقية من مدينة غزة، ‏في استمرار للاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.‏

وكان فلسطيني قُتل في وقت سابق اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في ‏حي التفاح شرق مدينة غزة.‏