القوات اليمنية: ميليشيا الحوثي تستهدف عدن بصواريخ باليستية

عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، أن ميليشيا الحوثي استهدفت العاصمة ‏المؤقتة عدن بصواريخ باليستية، معتبرةً الاعتداء تصعيداً خطيراً يستهدف المدنيين ‏والأعيان المدنية، ويهدد أمن السكان وسلامتهم.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية، العقيد ماجد عبد الله النزيلي، في بيان ‏نشره على منصة “إكس”: إن هذه الاعتداءات تأتي عقب خسائر تتكبدها الميليشيا في ‏ميادين القتال، مشيراً إلى أنها تستهدف المدنيين والمدن والمنشآت الحيوية، في انتهاك ‏للقانون الدولي الإنساني.‏

وأضاف النزيلي، أن الاعتداءات تطال اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد، مؤكداً أن ‏القوات المسلحة مستمرة في حماية المدنيين ومؤسسات الدولة، ومواصلة عملية “فجر ‏اليمن”، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مصادر التهديد وفقاً للقانون الدولي ‏الإنساني وقواعد الاشتباك.‏

وشدد على أن هذه الاعتداءات لن تثني القوات المسلحة عن أداء مهامها الوطنية.‏

وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس الخميس، تنفيذ 703 عمليات عسكرية، استهدفت ‏مواقع وتجمعات ‏وتحركات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال، ‏مشيرة إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة ‏وفرار 219 من قيادات الميليشيا ‏وعناصرها ومشرفيها.‏