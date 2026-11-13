الجمعة 13 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: القوات اليمنية: ميليشيا الحوثي تستهدف عدن بصواريخ باليستية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

القوات اليمنية: ميليشيا الحوثي تستهدف عدن بصواريخ باليستية

photo 2026 11 13 20 16 23 القوات اليمنية: ميليشيا الحوثي تستهدف عدن بصواريخ باليستية
المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية العقيد ماجد عبد الله النزيلي-عدن-سبأ

عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، أن ميليشيا الحوثي استهدفت العاصمة ‏المؤقتة عدن بصواريخ باليستية، معتبرةً الاعتداء تصعيداً خطيراً يستهدف المدنيين ‏والأعيان المدنية، ويهدد أمن السكان وسلامتهم.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية، العقيد ماجد عبد الله النزيلي، في بيان ‏نشره على منصة “إكس”: إن هذه الاعتداءات تأتي عقب خسائر تتكبدها الميليشيا في ‏ميادين القتال، مشيراً إلى أنها تستهدف المدنيين والمدن والمنشآت الحيوية، في انتهاك ‏للقانون الدولي الإنساني.‏

وأضاف النزيلي، أن الاعتداءات تطال اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد، مؤكداً أن ‏القوات المسلحة مستمرة في حماية المدنيين ومؤسسات الدولة، ومواصلة عملية “فجر ‏اليمن”، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مصادر التهديد وفقاً للقانون الدولي ‏الإنساني وقواعد الاشتباك.‏

وشدد على أن هذه الاعتداءات لن تثني القوات المسلحة عن أداء مهامها الوطنية.‏

وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس الخميس، تنفيذ 703 عمليات عسكرية، استهدفت ‏مواقع وتجمعات ‏وتحركات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال، ‏مشيرة إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة ‏وفرار 219 من قيادات الميليشيا ‏وعناصرها ومشرفيها.‏

مارينز وسفن هجومية في طريقهم إلى الخليج.. ترامب يفكّر في السيطرة على خرج
السعودية تؤكد أهمية وحدة السودان واستقراره
التصعيد يضغط على الطاقة والملاحة.. ترامب يرفع سقف التهديد وإيران تواصل اعتداءاتها
ألمانيا تجدد الدعوة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز
تصاعد المطالب الأوروبية بوقف دعم إسرائيل وانتهاكاتها في فلسطين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار