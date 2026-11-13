كالاس تحذر أوروبا من الانجرار إلى مطالب روسيا بشأن مفاوضات أوكرانيا

دبلن-سانا
حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من الانشغال بمناقشة المطالب الروسية المتعلقة بالهيكل الأمني الأوروبي قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن كالاس قولها، اليوم الجمعة، على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في دبلن: “نحتاج أولاً إلى وقف لإطلاق نار فإذا بدأنا بمناقشة ما تطالب به روسيا فيما يخص الهيكل الأمني، فإننا نقع فعلياً في الفخاخ التي تنصبها، وهي أن نصرف انتباهنا عن حقيقة عدم وجود وقف لإطلاق النار”.
ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن أوروبا ستشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات، بعد أسبوع من التحركات الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة في أبو ظبي، فيما أشار الكرملين إلى أنه لم يوافق بعد على مشاركة الأوروبيين.
وتتكثف الجهود الأمريكية لإحياء المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف، بعد أشهر من التعثر، شملت جولات من المحادثات في أبو ظبي وموسكو ودبلن، بمشاركة المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتتركز أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين حول الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية ومستقبل الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا، إذ تتمسك موسكو بمطالبها الإقليمية وترفض نشر قوات أجنبية، بينما تشترط كييف ضمانات أمنية موثوقة تحول دون تجدد الحرب.