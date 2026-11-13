كالاس تحذر أوروبا من الانجرار إلى مطالب روسيا بشأن مفاوضات أوكرانيا

دبلن-سانا

حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من الانشغال بمناقشة ‏المطالب الروسية المتعلقة بالهيكل الأمني الأوروبي قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ‏في أوكرانيا.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن كالاس قولها، اليوم الجمعة، على هامش قمة للاتحاد ‏الأوروبي في دبلن: “نحتاج أولاً إلى وقف لإطلاق نار فإذا بدأنا بمناقشة ما تطالب به ‏روسيا فيما يخص الهيكل الأمني، فإننا نقع فعلياً في الفخاخ التي تنصبها، وهي أن ‏نصرف انتباهنا عن حقيقة عدم وجود وقف لإطلاق النار”.‏

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمبعوث الأمريكي جاريد ‏كوشنر أن أوروبا ستشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات، بعد أسبوع من التحركات ‏الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة في أبو ظبي، فيما أشار الكرملين إلى أنه لم يوافق ‏بعد على مشاركة الأوروبيين.‏

وتتكثف الجهود الأمريكية لإحياء المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف، بعد أشهر من ‏التعثر، شملت جولات من المحادثات في أبو ظبي وموسكو ودبلن، بمشاركة المبعوثين ‏الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.‏

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وتتركز أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين حول الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية ‏ومستقبل الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا، إذ تتمسك موسكو بمطالبها الإقليمية ‏وترفض نشر قوات أجنبية، بينما تشترط كييف ضمانات أمنية موثوقة تحول دون تجدد ‏الحرب.‏