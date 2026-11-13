وزير البيئة التركي: نهدف لجعل أنطاليا عاصمة عالمية لتطبيقات المناخ

أنطاليا-سانا‏

أكد وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم، رئيس مؤتمر الأمم ‏المتحدة لتغير المناخ “كوب 31″، اليوم الجمعة، أن بلاده تهدف إلى تحويل مدينة أنطاليا ‏إلى عاصمة عالمية لتطبيقات المناخ.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن قوروم قوله، خلال مراسم الإعلان عن “منصة كوب 31 ‏تركيا” وتوقيع اتفاقيات مع منظمات دولية في متحف صفر نفايات بمنطقة المؤتمر، إن ‏المدن تعد من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ، مشيراً إلى ترابط قضايا أمن المياه والطاقة ‏والنقل وإدارة مياه الصرف الصحي والبنية التحتية ومخاطر الكوارث والتوسع العمراني ‏السريع، وضرورة أخذها في الحسبان عند التخطيط للمستقبل.‏

وأعلن قوروم إطلاق منصة تركية للمدن القادرة على الصمود، بالتنسيق مع بنك البلديات ‏التركي “إيل بنك”، وبدعم من البنك الدولي وممثل الأمم المتحدة وشركاء دوليين.‏

وأشار إلى توقيع اتفاقية قرض فرعي بقيمة 191 مليون يورو مع البنك الدولي، ضمن ‏مشروع المدن الخضراء ومدن المستقبل.‏

كما أعلن إطلاق مشروع للطاقة المتجددة بقيمة 150 مليون يورو، بالتعاون مع بنك ‏التنمية الآسيوي، يتضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عدد من ‏الولايات التركية، بقدرة إجمالية تبلغ 186 ميغاواط.‏

وكانت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 31” انطلقت الإثنين الماضي في ‏أنطاليا، التي تستضيف المؤتمر للمرة الأولى، على أن تستمر حتى العشرين من تشرين ‏الثاني الجاري، وتتصدر قضايا التمويل المناخي والتكيف مع آثار تغير المناخ والانتقال ‏إلى الطاقة النظيفة جدول أعماله.‏