وزير البيئة التركي: نهدف لجعل أنطاليا عاصمة عالمية لتطبيقات المناخ

أنطاليا-سانا
أكد وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 31″، اليوم الجمعة، أن بلاده تهدف إلى تحويل مدينة أنطاليا إلى عاصمة عالمية لتطبيقات المناخ.
ونقلت وكالة الأناضول عن قوروم قوله، خلال مراسم الإعلان عن “منصة كوب 31 تركيا” وتوقيع اتفاقيات مع منظمات دولية في متحف صفر نفايات بمنطقة المؤتمر، إن المدن تعد من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ، مشيراً إلى ترابط قضايا أمن المياه والطاقة والنقل وإدارة مياه الصرف الصحي والبنية التحتية ومخاطر الكوارث والتوسع العمراني السريع، وضرورة أخذها في الحسبان عند التخطيط للمستقبل.
وأعلن قوروم إطلاق منصة تركية للمدن القادرة على الصمود، بالتنسيق مع بنك البلديات التركي “إيل بنك”، وبدعم من البنك الدولي وممثل الأمم المتحدة وشركاء دوليين.
وأشار إلى توقيع اتفاقية قرض فرعي بقيمة 191 مليون يورو مع البنك الدولي، ضمن مشروع المدن الخضراء ومدن المستقبل.
كما أعلن إطلاق مشروع للطاقة المتجددة بقيمة 150 مليون يورو، بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي، يتضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عدد من الولايات التركية، بقدرة إجمالية تبلغ 186 ميغاواط.
وكانت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 31” انطلقت الإثنين الماضي في أنطاليا، التي تستضيف المؤتمر للمرة الأولى، على أن تستمر حتى العشرين من تشرين الثاني الجاري، وتتصدر قضايا التمويل المناخي والتكيف مع آثار تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة جدول أعماله.