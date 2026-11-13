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الخارجية اليمنية تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية ‏

photo 2026 11 13 17 51 03 الخارجية اليمنية تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية ‏
شعار وزارة الخارجية اليمنية-سبأ

عدن-سانا‏

أدانت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الجمعة استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على أراضي ‏السعودية، وآخرها إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه مكة المكرمة، معتبرةً ‏أنها تشكل انتهاكاً لسيادة المملكة، وتهديداً لأمن المدنيين والمنشآت المدنية واستقرار ‏المنطقة.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الوزارة قولها في بيان: إن الجمهورية اليمنية تؤكد ‏تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه ‏الاعتداءات، وتدعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ‏ومواطنيها والمقيمين فيها.‏

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء استمرار اعتداءات ميليشيا ‏الحوثي، والعمل على وقف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات ‏التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.‏

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الخميس، اعتراض وتدمير طائرتين ‏مسيّرتين أطلقتهما ‏ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض والمنطقة الشرقية، كما أعلن مساء أمس ‏عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ طوافة (كروز) ‏أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه ‏منطقة ‏الرياض، وطائرتين مسيّرتين بمنطقتي مكة المكرمة ‏والجنوبية وصاروخين باليستيين في ‏المنطقة الغربية.‌‏

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