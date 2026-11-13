الخارجية اليمنية تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية ‏

عدن-سانا
أدانت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الجمعة استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على أراضي السعودية، وآخرها إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه مكة المكرمة، معتبرةً أنها تشكل انتهاكاً لسيادة المملكة، وتهديداً لأمن المدنيين والمنشآت المدنية واستقرار المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الوزارة قولها في بيان: إن الجمهورية اليمنية تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، وتدعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي، والعمل على وقف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الخميس، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض والمنطقة الشرقية، كما أعلن مساء أمس عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض، وطائرتين مسيّرتين بمنطقتي مكة المكرمة والجنوبية وصاروخين باليستيين في المنطقة الغربية.