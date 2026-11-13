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وفاة رضيع بقطاع غزة جراء البرد في أول حالة خلال الشتاء الحالي ‏

thumbs b c a2ee1b3ea361c5ca715a66f76dc8a389 وفاة رضيع بقطاع غزة جراء البرد في أول حالة خلال الشتاء الحالي ‏
وفاة رضيع نتيجة البرد في مدينة خان يوتس بغزة-الأناضول

غزة-سانا‏

توفي رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر، اليوم الجمعة، جراء الانخفاض الحاد في درجة حرارة ‏الجسم، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في أول حالة وفاة تُسجّل نتيجة البرد ‏خلال فصل الشتاء الحالي.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن الطب الشرعي أكد أن ‏الوفاة ناجمة عن انخفاض شديد في حرارة الجسم.‏

وسجّل قطاع غزة خلال فصل الشتاء الماضي عشر حالات وفاة نتيجة البرد، في ظل ‏تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وانعدام المأوى ووسائل التدفئة وشح الوقود، بالتزامن ‏مع تأثر القطاع بمنخفض جوي بارد وماطر.‏

ويعيش أكثر من مليونين و400 ألف فلسطيني في نحو 30 بالمئة من مساحة القطاع، ‏وسط ظروف قاسية في خيام النزوح ومراكز الإيواء، مع استمرار نقص الخيام والأغطية ‏والملابس الشتوية، وعدم كفاية المساعدات الواصلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.‏

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