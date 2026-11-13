وفاة رضيع بقطاع غزة جراء البرد في أول حالة خلال الشتاء الحالي ‏

غزة-سانا
توفي رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر، اليوم الجمعة، جراء الانخفاض الحاد في درجة حرارة الجسم، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في أول حالة وفاة تُسجّل نتيجة البرد خلال فصل الشتاء الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن الطب الشرعي أكد أن الوفاة ناجمة عن انخفاض شديد في حرارة الجسم.
وسجّل قطاع غزة خلال فصل الشتاء الماضي عشر حالات وفاة نتيجة البرد، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وانعدام المأوى ووسائل التدفئة وشح الوقود، بالتزامن مع تأثر القطاع بمنخفض جوي بارد وماطر.
ويعيش أكثر من مليونين و400 ألف فلسطيني في نحو 30 بالمئة من مساحة القطاع، وسط ظروف قاسية في خيام النزوح ومراكز الإيواء، مع استمرار نقص الخيام والأغطية والملابس الشتوية، وعدم كفاية المساعدات الواصلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.