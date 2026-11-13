مباحثات سعودية صينية حول الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الحوثية على المملكة

الرياض-سانا‏

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الخاص للحكومة ‏الصينية لقضية الشرق الأوسط تشاي جيوان، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي ‏مقدمتها اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وتداعياتها ‏على أمن المنطقة واستقرارها.‏

وذكرت وكالة واس السعودية اليوم الجمعة أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين ‏البلدين، والتطورات في عدد من الملفات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء ‏الأزمات وخفض التصعيد.‏

وأكد الجانبان أهمية تعزيز أمن الطاقة واستقرار أسواقها، وضمان سلامة الممرات البحرية ‏وحرية الملاحة، ولا سيما في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في الحفاظ على ‏انسيابية حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.‏

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ‌‏ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.‏