مباحثات سعودية صينية حول الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الحوثية على المملكة

الرياض-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط تشاي جيوان، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.
وذكرت وكالة واس السعودية اليوم الجمعة أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات في عدد من الملفات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمات وخفض التصعيد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز أمن الطاقة واستقرار أسواقها، وضمان سلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة، ولا سيما في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.