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مباحثات سعودية صينية حول الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الحوثية على المملكة

photo 2026 11 13 17 02 47 مباحثات سعودية صينية حول الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الحوثية على المملكة
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يبحث مع تشاي جيوان المبعوث الخاص للحكومة ‏الصينية لقضية الشرق الأوسط تشاي جيوان مستجدات الأوضاع في المنطقة واعتداءات ميليشيا الحوثي-الرياض-الأناضول

الرياض-سانا‏

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الخاص للحكومة ‏الصينية لقضية الشرق الأوسط تشاي جيوان، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي ‏مقدمتها اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وتداعياتها ‏على أمن المنطقة واستقرارها.‏

وذكرت وكالة واس السعودية اليوم الجمعة أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين ‏البلدين، والتطورات في عدد من الملفات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء ‏الأزمات وخفض التصعيد.‏

وأكد الجانبان أهمية تعزيز أمن الطاقة واستقرار أسواقها، وضمان سلامة الممرات البحرية ‏وحرية الملاحة، ولا سيما في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في الحفاظ على ‏انسيابية حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.‏

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ‌‏ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.‏

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