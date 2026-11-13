كوريا الجنوبية والأمم المتحدة تبحثان النووي الكوري الشمالي ومخاطر الذكاء الاصطناعي

سيئول-سانا
بحث مسؤولون من كوريا الجنوبية والأمم المتحدة خلال اجتماع عقد في العاصمة سيئول اليوم الجمعة البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وسبل تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.
ونقلت وكالة يونهاب عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قولها: إن نائب وزير الخارجية للإستراتيجية والاستخبارات جونغ يون دو، والممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، تبادلا خلال الاجتماع وجهات النظر بشأن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، والملف النووي لكوريا الشمالية، ونتائج اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بين سيئول ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.
وجاء الاجتماع على هامش مؤتمر كوريا الجنوبية والأمم المتحدة لنزع السلاح وعدم الانتشار، الذي استمر يومين في سيئول حيث شدد جونغ على أهمية التعاون الدولي لتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
وأشار جونغ إلى أن بلاده ستواصل أداء دور فاعل في هذا المجال، لافتاً إلى قيادتها جهود اعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي العسكري، ومشاركتها في استضافة قمة ذات صلة مع هولندا.
من جانبها، حذرت ناكاميتسو من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى قد يؤدي إلى ظهور نقاط ضعف جديدة، ويزيد مخاطر سوء التقدير والتصعيد غير المقصود، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي في جميع مراحل تطوير هذه التقنيات واستخدامها، وضمان احتفاظ البشر بالسيطرة والمسؤولية عن القرارات المرتبطة بها.
وأكدت المسؤولة الأممية أهمية وضع سياسات تستند إلى الخبرات التقنية، وتوفير منصات مناسبة للحوار بشأن الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي.
وتتزايد الجهود الدولية لوضع ضوابط تضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع القانون الدولي، وسط مخاوف من تأثيرها في القرارات العسكرية وأنظمة الأسلحة.