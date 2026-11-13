كوريا الجنوبية والأمم المتحدة تبحثان النووي الكوري الشمالي ومخاطر الذكاء الاصطناعي

سيئول-سانا‏

بحث مسؤولون من كوريا الجنوبية والأمم المتحدة خلال اجتماع عقد في العاصمة سيئول ‏اليوم الجمعة البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وسبل تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء ‏الاصطناعي في المجال العسكري.‏

ونقلت وكالة يونهاب عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قولها: إن نائب وزير الخارجية ‏للإستراتيجية والاستخبارات جونغ يون دو، والممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع ‏السلاح إيزومي ناكاميتسو، تبادلا خلال الاجتماع وجهات النظر بشأن الأوضاع في شبه ‏الجزيرة الكورية، والملف النووي لكوريا الشمالية، ونتائج اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم ‏المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بين سيئول ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.‏

وجاء الاجتماع على هامش مؤتمر كوريا الجنوبية والأمم المتحدة لنزع السلاح وعدم ‏الانتشار، الذي استمر يومين في سيئول حيث شدد جونغ على أهمية التعاون الدولي ‏لتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ومواجهة التحديات ‏المرتبطة به.‏

وأشار جونغ إلى أن بلاده ستواصل أداء دور فاعل في هذا المجال، لافتاً إلى قيادتها ‏جهود اعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي العسكري، ‏ومشاركتها في استضافة قمة ذات صلة مع هولندا.‏

من جانبها، حذرت ناكاميتسو من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى ‏قد يؤدي إلى ظهور نقاط ضعف جديدة، ويزيد مخاطر سوء التقدير والتصعيد غير ‏المقصود، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي في جميع مراحل تطوير هذه التقنيات ‏واستخدامها، وضمان احتفاظ البشر بالسيطرة والمسؤولية عن القرارات المرتبطة بها.‏

وأكدت المسؤولة الأممية أهمية وضع سياسات تستند إلى الخبرات التقنية، وتوفير منصات ‏مناسبة للحوار بشأن الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي.‏

وتتزايد الجهود الدولية لوضع ضوابط تضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما ‏يتوافق مع القانون الدولي، وسط مخاوف من تأثيرها في القرارات العسكرية وأنظمة ‏الأسلحة.‏