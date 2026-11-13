حرائق الغابات تهدد إمدادات مياه الشرب في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

حذّرت دراسات علمية حديثة من تداعيات متزايدة لحرائق الغابات على إمدادات مياه الشرب في الولايات المتحدة، بعدما كشفت أن آثار التلوث الناتج عن الحرائق قد تستمر لسنوات طويلة، وربما تتجاوز عقداً كاملاً.

وبحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس اليوم الجمعة، فإن الحرائق المتزايدة من حيث الحجم والتكرار تترك وراءها أشجاراً متفحمة وغطاءً نباتياً محترقاً، تتحول بقاياه إلى ملوثات تنقلها الأمطار إلى الأنهار والجداول التي تعتمد عليها محطات معالجة المياه في توفير مياه الشرب.

وتزداد المخاوف مع تأثيرات التغير المناخي واشتداد ظواهر “النينيو” التي تسهم في تفاقم ظروف الجفاف وتهيئة الظروف لاندلاع حرائق أكبر وأكثر انتشاراً.

ووفقاً لبيانات أوردها التقرير، شهدت الولايات المتحدة منذ بداية عام 2026 اندلاع 68 ألفاً و179 حريقاً، أتت على أكثر من 9.5 ملايين فدان، بما يعادل نحو 3.8 ملايين هكتار.

تلوث مصادر المياه

وتؤدي حرائق الغابات إلى إضعاف قدرة المناطق الحرجية على تنقية المياه وتنظيم تدفقها، إذ تعمل الأشجار والتربة في الظروف الطبيعية كمرشحات طبيعية تحد من وصول الملوثات إلى الأنهار والجداول.

لكن بعد احتراق الغطاء النباتي، تجرف الأمطار الرماد والرواسب والمواد العضوية إلى مصادر المياه، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات المعادن الثقيلة والمواد العضوية الذائبة، وهي ملوثات لا تستطيع بعض محطات المعالجة التعامل معها بالأنظمة التقليدية.

من جانبها، أشارت دراسة أجرتها جامعة كولورادو بولدر، وشملت مئات الأحواض المائية المتضررة من الحرائق، إلى أن تأثيرات الحرائق على جودة المياه قد تستمر لمدة تصل إلى 8 سنوات.

مخاطر صحية وبيئية

ولا تقتصر تداعيات التلوث على صعوبة معالجة المياه، إذ يمكن أن تتفاعل المواد العضوية الناتجة عن الحرائق مع الكلور المستخدم في تطهير مياه الشرب، لتكوين نواتج ثانوية للتطهير تخضع للرقابة الأمريكية بسبب ارتباط بعضها بمخاطر صحية، من بينها الإصابة بالسرطان.

وتبرز مدينة لاس فيغاس بولاية نيو مكسيكو مثالاً على حجم الأضرار التي يمكن أن تخلفها الحرائق على البنية التحتية للمياه.

وبعد حريق هيرميتس بيك وكالف كانيون عام 2022، تعرض حوض نهر جاليناس للتلوث بالرماد والرواسب، ما اضطر المدينة إلى وقف تشغيل محطة معالجة المياه، والبحث عن مصادر بديلة لتوفير احتياجات السكان.

وتفاقمت الأزمة مع الفيضانات التي شهدتها المنطقة عام 2024، بعدما جرفت كميات إضافية من مخلفات الحريق إلى الخزانات، ما أدى إلى تراجع مخزون المياه الآمنة إلى مستويات لم تكن تكفي سوى لبضعة أيام.

واضطرت السلطات إلى نقل نحو 2.2 مليون غالون من المياه، بما يعادل 8.3 ملايين لتر، من مدينتي سانتا في وسانتا روزا المجاورتين.

كما تجددت الأزمة في شباط 2025، بسبب تراكم مخلفات الحرائق وسوء الأحوال الجوية وتعطل المعدات، ما أدى إلى انخفاض ضغط المياه وفرض تحذير استمر شهراً بشأن ضرورة غلي مياه الشرب قبل استخدامها.