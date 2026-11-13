التعاون الخليجي يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في غزة

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الجمعة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس في قطاع غزة، مؤكداً أن الاعتداء على المستشفيات والمرافق الصحية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد البديوي في بيان على موقع المجلس، أن تعريض المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر، وتقويض قدرة المنشآت الصحية على تقديم خدماتها، يضاعفان معاناة الشعب الفلسطيني، داعياً إلى موقف دولي يضع حداً لهذه الانتهاكات، ويضمن مساءلة المسؤولين عنها.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع المحتاجين في القطاع دون عوائق، وتمكين الجهات الإغاثية من أداء مهامها بأمان.

وجدد البديوي التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومساندته لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت أمس الخميس، على استهداف مبنى ‏العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.