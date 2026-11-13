البرلمان العربي يطلق خطة لتجفيف مصادر تمويل ميليشيا الحوثي وتصنيفها ‏إرهابية ‏

القاهرة-سانا
أعلن البرلمان العربي اليوم الجمعة إطلاق خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية تستهدف حشد الدعم لمواجهة ميليشيا الحوثي، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، إلى جانب ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المنسوبة إليها عبر آليات العدالة الدولية.
وأوضح البرلمان العربي في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الخطة تأتي رداً على الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية، مشيراً إلى أن التحرك يستهدف بناء موقف دولي موحد للتعامل مع هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتقوم الخطة على أربع مسارات رئيسية، يتصدرها المسار الدبلوماسي، الذي يستهدف التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لحشد التأييد الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف الاعتداءات الحوثية، والضغط من أجل التصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح.
تحرك أوروبي
وفي المسار السياسي والأمني، يعتزم البرلمان العربي توظيف أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات التي لم تتخذ هذه الخطوة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن التحرك التواصل مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، للدفع نحو استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتوسيع العقوبات والتدابير التقييدية بحق القيادات والكيانات المرتبطة بالميليشيا، بما يشمل تجميد الأصول والأموال وفرض قيود مالية.
ملاحقة قضائية
وعلى الصعيد القضائي، تستهدف الخطة إعداد ملف قانوني موثق يتضمن الانتهاكات والاعتداءات المنسوبة إلى ميليشيا الحوثي، والتي يرى البرلمان العربي أنها قد ترقى إلى جرائم حرب وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
كما تتضمن تقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة، وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي، إلى جانب حث الدول المعنية على استخدام الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم.
تجفيف التمويل
أما المسار الاقتصادي للخطة، فيركز على حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات تستهدف شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي تسهم في دعم الأنشطة العسكرية للميليشيا.
وأكد البرلمان العربي أن تداعيات الاعتداءات لا تقتصر على أمن السعودية وسيادتها، بل تمتد إلى تهديد الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.