البرلمان العربي يطلق خطة لتجفيف مصادر تمويل ميليشيا الحوثي وتصنيفها ‏إرهابية ‏

القاهرة-سانا ‏

أعلن البرلمان العربي اليوم الجمعة إطلاق خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية تستهدف ‌‏حشد الدعم لمواجهة ميليشيا الحوثي، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف ‌‏مصادر تمويلها وتسليحها، إلى جانب ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المنسوبة ‌‏إليها عبر آليات العدالة الدولية.‏

وأوضح البرلمان العربي في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الخطة ‏تأتي ‏رداً على الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المملكة العربية السعودية ومنشآتها ‏المدنية ‏والاقتصادية والحيوية، مشيراً إلى أن التحرك يستهدف بناء موقف دولي موحد ‏للتعامل ‏مع هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.‏

وتقوم الخطة على أربع مسارات رئيسية، يتصدرها المسار الدبلوماسي، الذي يستهدف ‌‏التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لحشد ‌‏التأييد الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف الاعتداءات الحوثية، والضغط من أجل التصدي ‌‏لمصادر الدعم والتمويل والتسليح.‏

تحرك أوروبي

وفي المسار السياسي والأمني، يعتزم البرلمان العربي توظيف أدوات الدبلوماسية ‌‏البرلمانية لحشد التأييد لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات ‌‏التي لم تتخذ هذه الخطوة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.‏

ويتضمن التحرك التواصل مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ‌‏للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، للدفع نحو استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ‌‏وتوسيع العقوبات والتدابير التقييدية بحق القيادات والكيانات المرتبطة بالميليشيا، بما ‌‏يشمل تجميد الأصول والأموال وفرض قيود مالية.‏

ملاحقة قضائية

وعلى الصعيد القضائي، تستهدف الخطة إعداد ملف قانوني موثق يتضمن الانتهاكات ‌‏والاعتداءات المنسوبة إلى ميليشيا الحوثي، والتي يرى البرلمان العربي أنها قد ترقى ‌‏إلى جرائم حرب وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية ‌‏الدولية.‏

كما تتضمن تقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة، وفقاً لأحكام نظام روما ‌‏الأساسي وشروط الاختصاص القضائي، إلى جانب حث الدول المعنية على استخدام ‌‏الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم.‏

تجفيف التمويل

أما المسار الاقتصادي للخطة، فيركز على حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ ‌‏إجراءات تستهدف شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية ‌‏التي تسهم في دعم الأنشطة العسكرية للميليشيا.‏

وأكد البرلمان العربي أن تداعيات الاعتداءات لا تقتصر على أمن السعودية وسيادتها، ‌‏بل تمتد إلى تهديد الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، ‌‏وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.‏