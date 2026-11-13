الطاقة الذرية تبدي قلقاً إزاء منشأة تخصيب سرية في أصفهان وتطالب بعودة مفتشيها

فيينا-سانا ‏

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، عن قلق متزايد إزاء منشأة سرية ‏تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم في أصفهان أعلنت إيران عنها العام الماضي، ‌لكنها ‏لم تسمح للوكالة بتفتيشها، مطالبة طهران باتخاذ خطوات تدريجية تسمح بعودة مفتشي ‏الوكالة إلى منشآتها النووية واستئناف عمليات الرقابة الدولية.‏

وقالت الوكالة، في تقرير سري موجه إلى الدول الأعضاء واطلعت عليه وكالة ‏رويترز: إنها لا تزال تفتقر إلى معلومات أساسية بشأن منشأة أصفهان، بما في ذلك ‏موقعها الدقيق ووضعها من حيث الضمانات النووية، مشيرة إلى أنه لا يمكن في ‏الوقت الراهن تحديد ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية، الأمر الذي يثير مخاوف ‏بشأن قدرتها على متابعة الأنشطة النووية الإيرانية والتحقق منها.‏

ودعا المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إيران إلى النظر في اتخاذ تدابير تقنية ‏وتدريجية من شأنها تهيئة الظروف اللازمة لعودة المفتشين إلى البلاد، مؤكداً أن ‏استئناف عمليات التفتيش وإتاحة الوصول إلى المنشآت النووية الرئيسة أمر أساسي.‏

ولم تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى أي من منشآتها ‏النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في حملة استمرت 12 يوماً في حزيران ‏من العام الماضي.‏