الطاقة الذرية تبدي قلقاً إزاء منشأة تخصيب سرية في أصفهان وتطالب بعودة مفتشيها

فيينا-سانا
أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، عن قلق متزايد إزاء منشأة سرية تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم في أصفهان أعلنت إيران عنها العام الماضي، لكنها لم تسمح للوكالة بتفتيشها، مطالبة طهران باتخاذ خطوات تدريجية تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى منشآتها النووية واستئناف عمليات الرقابة الدولية.
وقالت الوكالة، في تقرير سري موجه إلى الدول الأعضاء واطلعت عليه وكالة رويترز: إنها لا تزال تفتقر إلى معلومات أساسية بشأن منشأة أصفهان، بما في ذلك موقعها الدقيق ووضعها من حيث الضمانات النووية، مشيرة إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن قدرتها على متابعة الأنشطة النووية الإيرانية والتحقق منها.
ودعا المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إيران إلى النظر في اتخاذ تدابير تقنية وتدريجية من شأنها تهيئة الظروف اللازمة لعودة المفتشين إلى البلاد، مؤكداً أن استئناف عمليات التفتيش وإتاحة الوصول إلى المنشآت النووية الرئيسة أمر أساسي.
ولم تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى أي من منشآتها النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في حملة استمرت 12 يوماً في حزيران من العام الماضي.