ماليزيا تختار تركيا بديلاً مورداً لصواريخ سفنها الحربية ‏

كوالالمبور-سانا ‏

أعلن وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نوردين أن بلاده اختارت تركيا مورداً بديلاً مفضلاً لتوفير ‏منظومة الصواريخ المخصصة لسفن القتال الساحلية التابعة للبحرية الملكية الماليزية، في خطوة ‏تستهدف تجاوز تعثر صفقة سابقة مع النرويج.‏

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية برناما اليوم الجمعة عن نوردين قوله: إن القرار جاء عقب تقييم ‏عروض مقدمة من عدة دول، بينها تركيا وفرنسا وإيطاليا، وفق معايير شملت الأسعار والجداول ‏الزمنية للتسليم والتكاليف الأولية.‏

وأوضح نوردين أن السلطات الماليزية تلقت تأكيدات بشأن توافق الصواريخ التركية مع أنظمة ‏السفن القتالية الساحلية وإمكانية دمجها معها، على أن تخضع التفاصيل الفنية لمزيد من ‏المناقشات خلال المفاوضات مع الشركة المصنعة.‏

وأشار إلى أن المنظومة المختارة تنتمي إلى الفئة نفسها من الصواريخ التي كانت ماليزيا قد ‏طلبتها ضمن مشروع السفن القتالية الساحلية، وهو ما قد يساهم في تسريع عملية التوريد، مع ‏إمكانية وصول الصواريخ بحلول عام 2028.‏

تعثر الصفقة النرويجية

وفي المقابل، كشف وزير الدفاع الماليزي عن توقف مشروع شراء منظومة الصواريخ النرويجية، ‏بسبب عدم حصول الصفقة على الترخيص اللازم من الحكومة النرويجية، الأمر الذي حال دون ‏تسليم الصواريخ رغم سداد ماليزيا قيمتها.‏

وأوضح أن الحكومة الماليزية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية عبر التحكيم، لكنها مطالبة أولاً ‏باستكمال مراحل تسوية النزاعات المنصوص عليها في العقد، بعدما وصلت المفاوضات الأولية ‏بين الجانبين إلى طريق مسدود.‏

ويُعد مشروع السفن القتالية الساحلية (‏LCS‏) أحد أبرز برامج تحديث القدرات البحرية الماليزية، ‏ويهدف إلى تعزيز قدرات البحرية الملكية على حماية المياه الإقليمية وتأمين المصالح البحرية ‏للبلاد.‏

ويأتي اختيار تركيا مورداً بديلاً للصواريخ في إطار توجه كوالالمبور إلى معالجة التأخيرات ‏المرتبطة ببرنامج التسليح، وضمان توافق الأنظمة الصاروخية مع التجهيزات القتالية للسفن ‏بحسب الوكالة الماليزية.‏