ماليزيا تختار تركيا بديلاً مورداً لصواريخ سفنها الحربية ‏

كوالالمبور-سانا
أعلن وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نوردين أن بلاده اختارت تركيا مورداً بديلاً مفضلاً لتوفير منظومة الصواريخ المخصصة لسفن القتال الساحلية التابعة للبحرية الملكية الماليزية، في خطوة تستهدف تجاوز تعثر صفقة سابقة مع النرويج.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية برناما اليوم الجمعة عن نوردين قوله: إن القرار جاء عقب تقييم عروض مقدمة من عدة دول، بينها تركيا وفرنسا وإيطاليا، وفق معايير شملت الأسعار والجداول الزمنية للتسليم والتكاليف الأولية.
وأوضح نوردين أن السلطات الماليزية تلقت تأكيدات بشأن توافق الصواريخ التركية مع أنظمة السفن القتالية الساحلية وإمكانية دمجها معها، على أن تخضع التفاصيل الفنية لمزيد من المناقشات خلال المفاوضات مع الشركة المصنعة.
وأشار إلى أن المنظومة المختارة تنتمي إلى الفئة نفسها من الصواريخ التي كانت ماليزيا قد طلبتها ضمن مشروع السفن القتالية الساحلية، وهو ما قد يساهم في تسريع عملية التوريد، مع إمكانية وصول الصواريخ بحلول عام 2028.
تعثر الصفقة النرويجية
وفي المقابل، كشف وزير الدفاع الماليزي عن توقف مشروع شراء منظومة الصواريخ النرويجية، بسبب عدم حصول الصفقة على الترخيص اللازم من الحكومة النرويجية، الأمر الذي حال دون تسليم الصواريخ رغم سداد ماليزيا قيمتها.
وأوضح أن الحكومة الماليزية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية عبر التحكيم، لكنها مطالبة أولاً باستكمال مراحل تسوية النزاعات المنصوص عليها في العقد، بعدما وصلت المفاوضات الأولية بين الجانبين إلى طريق مسدود.
ويُعد مشروع السفن القتالية الساحلية (LCS) أحد أبرز برامج تحديث القدرات البحرية الماليزية، ويهدف إلى تعزيز قدرات البحرية الملكية على حماية المياه الإقليمية وتأمين المصالح البحرية للبلاد.
ويأتي اختيار تركيا مورداً بديلاً للصواريخ في إطار توجه كوالالمبور إلى معالجة التأخيرات المرتبطة ببرنامج التسليح، وضمان توافق الأنظمة الصاروخية مع التجهيزات القتالية للسفن بحسب الوكالة الماليزية.