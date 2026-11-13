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باكستان: مقتل 35 مسلحاً في عمليات أمنية متفرقة

photo 2026 11 13 14 05 15 باكستان: مقتل 35 مسلحاً في عمليات أمنية متفرقة
جنود باكستانيون على متن مركبة عسكرية-واع

إسلام أباد-سانا

أعلنت باكستان اليوم الجمعة مقتل 35 مسلحاً خلال سلسلة عمليات أمنية استندت إلى معلومات استخباراتية، ونُفذت في عدة مناطق من البلاد.

وقالت القوات المسلحة الباكستانية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن قوات الأمن نفذت سلسلة عمليات في إقليم خيبر بختونخوا، امتدت لتشمل منطقتي مير علي وأوراكزي، في إطار جهودها لمواجهة التهديدات الإرهابية.

وأضاف البيان أن القوات عثرت خلال عمليات التمشيط على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، بينها عبوات ناسفة محلية الصنع، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في إحباط مخططات لاستخدامها.

وكانت القوات الباكستانية أعلنت في 14 أيلول الماضي مقتل ستة مسلحين خلال عملية أمنية في جنوب غرب البلاد.

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