تركيا: نعمل على تطوير شراكات مستدامة مع السعودية في الصناعات الدفاعية

أنقرة-سانا
أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون، أن بلاده تعمل على تطوير شراكات مستدامة مع السعودية في مجال الصناعات الدفاعية، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبحث والتطوير، مستفيدة من التقدم الذي حققته تركيا في هذا القطاع خلال العقدين الماضيين.
ونقلت وكالة الأناضول اليوم الجمعة عن غورغون قوله، على هامش فعالية “أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية” في إسطنبول: إن أنقرة تجري مباحثات مع الدول الصديقة والحليفة على مستويات مختلفة، بهدف تبادل الخبرات التي اكتسبتها في هذا المجال.
وأوضح غورغون أن التعاون مع السعودية يشمل مجالات البحث والتطوير، وتنمية القدرات البشرية، وتطوير الكفاءات، وإدارة البرامج والمشتريات، فضلاً عن تحديد فرص الاستثمار المشترك، مشيراً إلى أن الجانبين يعقدان اجتماعات ومباحثات وينفذان أعمال تنسيق مستمرة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
ولفت المسؤول التركي إلى أن السعودية أنشأت عام 2018، في إطار رؤية 2030، الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، ومنظمة “GADD” المعنية بإدارة أنشطة البحث والتطوير، مبيناً أن هذه المؤسسات تتيح مجالات واسعة للتعاون مع نظيراتها التركية.
وشهدت مدينة إسطنبول يومي الأربعاء والخميس الماضيين فعالية “أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية”، بمشاركة أكثر من 100 شركة تركية و25 شركة سعودية، وبحضور مسؤولين واقتصاديين من الجانبين.
يشار إلى أن تركيا والسعودية وباكستان وقعت في مكة المكرمة في السابع من آب الماضي، اتفاقية الدفاع المشترك، التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في إطار رؤية تتبناها أنقرة وإسلام أباد والرياض لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.