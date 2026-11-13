تركيا: نعمل على تطوير شراكات مستدامة مع السعودية في الصناعات الدفاعية

أنقرة-سانا‏

أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون، أن بلاده ‏تعمل على تطوير شراكات مستدامة مع السعودية في مجال الصناعات الدفاعية، من ‏خلال تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبحث والتطوير، ‏مستفيدة من التقدم الذي حققته تركيا في هذا القطاع خلال العقدين الماضيين.‏

ونقلت وكالة الأناضول اليوم الجمعة عن غورغون قوله، على هامش فعالية “أيام ‏الصناعات الدفاعية التركية السعودية” في إسطنبول: إن أنقرة تجري مباحثات مع ‏الدول الصديقة والحليفة على مستويات مختلفة، بهدف تبادل الخبرات التي اكتسبتها ‏في هذا المجال.‏

وأوضح غورغون أن التعاون مع السعودية يشمل مجالات البحث والتطوير، وتنمية ‏القدرات البشرية، وتطوير الكفاءات، وإدارة البرامج والمشتريات، فضلاً عن تحديد ‏فرص الاستثمار المشترك، مشيراً إلى أن الجانبين يعقدان اجتماعات ومباحثات ‏وينفذان أعمال تنسيق مستمرة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.‏

ولفت المسؤول التركي إلى أن السعودية أنشأت عام 2018، في إطار رؤية 2030، ‏الهيئة العامة للصناعات العسكرية (‏GAMI‏)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية ‌‏(‏SAMI‏)، ومنظمة “‏GADD‏” المعنية بإدارة أنشطة البحث والتطوير، مبيناً أن هذه ‏المؤسسات تتيح مجالات واسعة للتعاون مع نظيراتها التركية.‏

وشهدت مدينة إسطنبول يومي الأربعاء والخميس الماضيين فعالية “أيام الصناعات ‏الدفاعية التركية السعودية”، بمشاركة أكثر من 100 شركة تركية و25 شركة سعودية، ‏وبحضور مسؤولين واقتصاديين من الجانبين.‏

يشار إلى أن تركيا والسعودية وباكستان وقعت في مكة ‏المكرمة في السابع من آب ‌‏الماضي، ‏اتفاقية الدفاع ‏المشترك، التي تهدف إلى ‏تعزيز الردع المشترك في إطار ‏رؤية ‏تتبناها أنقرة ‏وإسلام أباد والرياض لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.‏